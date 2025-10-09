"Jerry" avanza en el Atlántico mientras "Priscilla" se desvanece

Durante la madrugada de este jueves, la tormenta tropical “Jerry” mantenía su curso hacia las Islas de Barlovento en Cabo Verde, de manera paralela, el huracán devenido a tormenta, “Priscilla”, avanzaba por la costa del Pacífico mexicano, señaló la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Además, el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, advirtió que “Priscilla” aún podía causar inundaciones repentinas en el suroeste de Estados Unidos durante el fin de semana. Se sabe que el paso de “Priscilla” despertó gran oleaje y vientos racheados en Baja California Sur, donde hubo alerta por tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro. “Priscilla” rozó la categoría 3 —la de huracán mayor— el martes antes de debilitarse a tormenta tropical el miércoles.

¿Dónde se localiza la tormenta tropical “Jerry”?

Por su parte, “Jerry” se encontró a unos 571 kilómetros al este-sureste de las Islas de Barlovento y avanzaba en dirección oeste-noroeste a 32 km/h con vientos máximos sostenidos de 105 km/h, indicó el centro. Se espera que la tormenta pase cerca del noreste de las islas el jueves por la noche.

En el Atlántico, se espera que “Jerry” gane intensidad de forma gradual y se convierta en huracán para el viernes por la noche o el sábado. Entre el jueves y las primeras horas del viernes, asimismo, podrían caer hasta 15 centímetros de lluvia en las Islas de Barlovento, según meteorólogos.

A raíz del paso de “Jerry” se activó alerta por tormenta tropical para los territorios de Antigua, Barbuda y Anguila, San Cristóbal, Nieves y Montserrat, San Bartolomé y San Martín, Saba y San Eustaquio y Guadalupe y las islas cercanas

Por último, la tormenta “Octave” se debilitó a depresión por la noche del miércoles en el Pacífico, esta no supone amenaza en tierra y se espera que se disipe por completo en este día. “Octave” se ubicaba a unos 692 km al sur-suroeste del extremo sur de Baja California y se movía hacia el este-noreste a 29 km/h.

AO

