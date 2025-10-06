Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 6 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este lunes 6 de octubre determina que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 57%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 13

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 13 y temperatura mínima de 13

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

