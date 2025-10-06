Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 6 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este lunes 6 de octubre determina que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 57%.Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 13Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 13 y temperatura mínima de 13Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tapalpa