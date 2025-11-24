Este lunes 24 de noviembre, transportistas y campesinos de México mantendrán bloqueos y cierres carreteros en distintos puntos del país. Te mantendremos al tanto de las movilizaciones.

Campesinos y transportistas regresan a los bloqueos; ESTO EXIGEN

Los integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y de la Asociación Nacional Transportista (ANT) iniciaron protestas desde principios del mes frente al Palacio Nacional. Exigían mayor seguridad en carreteras, acciones contra la corrupción que afecta al sector y apoyos directos para productores de maíz. Sin embargo, al no obtener una respuesta favorable, decidieron llevar su inconformidad a las carreteras hoy.

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) alertó a sus agremiados sobre la magnitud de los bloqueos previstos. En una circular interna, advirtió que los cierres están siendo organizados por el Frente, el Movimiento Agrícola Campesino y la Asociación Nacional de Transportistas, por lo que recomendó a las empresas activar protocolos de prevención ante un posible cierre total de varias zonas del país. Además, informó que podrían registrarse afectaciones adicionales debido a la toma de aduanas en la Frontera Norte, lo que impactaría el flujo de mercancías.

¿Qué exigen?

Mayor seguridad en carreteras ante el aumento de asaltos, extorsiones y violencia del crimen organizado.

Apoyos al campo, incluyendo la revisión de precios de garantía, el pago de adeudos y esquemas de compra justa de maíz y otros productos.

Eliminación de las cuotas y las prácticas abusivas contra transportistas en casetas, retenes y puntos de vigilancia.

El Informador continuará atendiendo estos datos en las carreteras y caminos de México. Te invitamos a seguir estas actualizaciones al momento.