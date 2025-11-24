El delegado de Gobernación en Jalisco, Antonio Pérez Garibay, pidió a los productores y transportistas que se manifiestan en distintos puntos del Estado que se acerquen al diálogo y trabajar de manera coordinada. El funcionario federal informó que se tienen reportes, hasta el momento, en cuatro puntos del Estado con cierres parciales.

Hay tres carreteras bloqueadas: Ocotlán, Gómez Farías y La Barca, y una manifestación en la presidencia de Ciudad Guzmán.

"Es un momento muy importante para el Estado y para el país, yo creo que lo que está sucediendo con los agricultores es muy importante, por eso tenemos esta mesa de diálogo que no tiene que quedar solamente en el día de hoy, esto es para construir el futuro y que no nos vuelva a suceder lo que está pasando", comentó.

Reconoció que existe desesperación por parte de los productores, pero pidió un voto de confianza y se comprometió a trabajar y a dialogar con todos los grupos. "Ellos tienen una gran voluntad, hay que caminar con ellos, hay que llevarlos de la mano, hay que dialogar, hay que voltear a ver a la gente del campo y estoy comprometido a trabajar con ellos", dijo.

Finalmente, Pérez Garibay dijo que acudirá directamente a los puntos donde se están manifestando los productores para escuchar sus necesidades. "En lugar de estar en las carreteras tapando y bloqueando, los invitamos a la mesa de diálogo, espero que esta mesa de diálogo que continúe el resto del sexenio para que no nos vuelva a pasar esto", concluyó.

