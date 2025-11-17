Lunes, 17 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Beca Rita Cetina

Calendario de pagos de diciembre de la Beca Rita Cetina (TENTATIVO)

Gracias a este apoyo, los estudiantes de nivel básico recién inscritos en el programa pueden mantener su estabilidad y concentrarse en su desarrollo académico

Por: Elsy Angélica Elizondo

Cada estudiante inscrito a la Beca Rita Cetina recibirá mil 900 pesos bimestrales, un monto que ha contribuido significativamente a fortalecer la economía de las familias y asegurar la continuidad educativa. CANVA

Cada estudiante inscrito a la Beca Rita Cetina recibirá mil 900 pesos bimestrales, un monto que ha contribuido significativamente a fortalecer la economía de las familias y asegurar la continuidad educativa. CANVA

La Beca Rita Cetina se ha consolidado como uno de los programas más importantes de apoyo a la educación pública en México. A lo largo de los años, ha beneficiado a millones de estudiantes que comienzan su trayectoria académica, brindándoles un respaldo económico que les permite continuar sus estudios sin que la falta de recursos se convierta en un obstáculo. 

Te recomendamos | Pensión Mujeres Bienestar: Esta es la fecha en que se reanudan los pagos

El principal objetivo de esta beca es fomentar la permanencia escolar y evitar la deserción por motivos económicos. Gracias a este apoyo, alumnas y alumnos de nivel básico pueden mantener su estabilidad y concentrarse en su desarrollo académico. 

¿Cuádo será el primer depósito de la Beca Rita Cetina para los registros nuevos?

Recientemente se abrió la convocatoria para estudiantes de nuevo ingreso al nivel secundaria, lo que ha generado algunas dudas, especialmente sobre cuándo se realizará el primer depósito del apoyo. 

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, el primer pago de la Beca Rita Cetina se llevará a cabo del 1 al 12 de diciembre, de forma escalonada, según la primera letra del apellido del tutor o responsable del beneficiario. 

Esta medida busca mantener un proceso ordenado y evitar la saturación en los Bancos del Bienestar, donde se realiza el cobro. 

Calendario tentativo de la Beca Rita Cetina 

Fecha Letras del apellido
Lunes 1 de diciembre A, B
Martes 2 de diciembre C, D
Miércoles 3 de diciembre E, F
Jueves 4 de diciembre G, H
Viernes 5 de diciembre I, J, K
Lunes 8 de diciembre L, M
Martes 9 de diciembre N, Ñ, O
Miércoles 10 de diciembre P, Q, R
Jueves 11 de diciembre S, T
Viernes 12 de diciembre  U, V, W, X, Y, Z

Cada estudiante inscrito recibirá mil 900 pesos bimestrales, un monto que ha contribuido significativamente a fortalecer la economía de las familias y asegurar la continuidad educativa. 

¿Cuándo será la entrega de la tarjeta del Bienestar?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que actualmente se lleva a cabo la validación de datos de los alumnos registrados, paso previo a la entrega de las Tarjetas del Bienestar, mediante las cuales se realizará el depósito. 

 X / @avisosbienestar
 X / @avisosbienestar

Las autoridades recomiendan a estudiantes, padres y tutores mantener la calma y estar atentos a los avisos oficiales, ya que en los próximos días se informará sobre la fecha exacta de entrega de las tarjetas. Una vez recibida, se podrá acudir al Banco del Bienestar más cercano para cobrar el primer pago correspondiente a la Beca Rita Cetina. 

EE

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones