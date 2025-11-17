La Beca Rita Cetina se ha consolidado como uno de los programas más importantes de apoyo a la educación pública en México. A lo largo de los años, ha beneficiado a millones de estudiantes que comienzan su trayectoria académica, brindándoles un respaldo económico que les permite continuar sus estudios sin que la falta de recursos se convierta en un obstáculo.

El principal objetivo de esta beca es fomentar la permanencia escolar y evitar la deserción por motivos económicos. Gracias a este apoyo, alumnas y alumnos de nivel básico pueden mantener su estabilidad y concentrarse en su desarrollo académico.

¿Cuádo será el primer depósito de la Beca Rita Cetina para los registros nuevos?

Recientemente se abrió la convocatoria para estudiantes de nuevo ingreso al nivel secundaria, lo que ha generado algunas dudas, especialmente sobre cuándo se realizará el primer depósito del apoyo.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, el primer pago de la Beca Rita Cetina se llevará a cabo del 1 al 12 de diciembre, de forma escalonada, según la primera letra del apellido del tutor o responsable del beneficiario.

Esta medida busca mantener un proceso ordenado y evitar la saturación en los Bancos del Bienestar, donde se realiza el cobro.

Calendario tentativo de la Beca Rita Cetina

Fecha Letras del apellido Lunes 1 de diciembre A, B Martes 2 de diciembre C, D Miércoles 3 de diciembre E, F Jueves 4 de diciembre G, H Viernes 5 de diciembre I, J, K Lunes 8 de diciembre L, M Martes 9 de diciembre N, Ñ, O Miércoles 10 de diciembre P, Q, R Jueves 11 de diciembre S, T Viernes 12 de diciembre U, V, W, X, Y, Z

Cada estudiante inscrito recibirá mil 900 pesos bimestrales , un monto que ha contribuido significativamente a fortalecer la economía de las familias y asegurar la continuidad educativa.

¿Cuándo será la entrega de la tarjeta del Bienestar?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que actualmente se lleva a cabo la validación de datos de los alumnos registrados, paso previo a la entrega de las Tarjetas del Bienestar, mediante las cuales se realizará el depósito.

X / @avisosbienestar

Las autoridades recomiendan a estudiantes, padres y tutores mantener la calma y estar atentos a los avisos oficiales, ya que en los próximos días se informará sobre la fecha exacta de entrega de las tarjetas. Una vez recibida, se podrá acudir al Banco del Bienestar más cercano para cobrar el primer pago correspondiente a la Beca Rita Cetina.

EE