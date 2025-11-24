Productores exigen a funcionarios de Sader mejores condiciones para el campo

Más de un centenar de productores de diversas partes del estado se reunieron este mediodía en las instalaciones de la delegación Jalisco de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal donde reclamaron a funcionarios federales mejores condiciones para el campo.

Los productores exigieron que se les garantizara "por escrito" obtener un precio de 6 mil 150 pesos por tonelada ya que hasta el momento son promesas.

"Los productores estamos hartos de la problemática que se ha derivado de esta crisis que hemos vivido en estos tres años", dijo Edgar Ortiz, presidente de la organización de productores Amigos por el Campo.

"Para el Mundial hay mucho dinero y para los campesinos no hay nada, por favor dejen de hacer otras cosas y ayúdenos a los campesinos", dijo un productor.

"Dejamos la cosecha por venir aquí, esto ya no puede esperar, no queremos promesas, queremos soluciones porque la gente está cansada y está harta, nosotros no nacimos para estar bloqueando carreteras, nacimos para trabajar", añadió otro productor.

"El industrial es el villano de toda esta película, el gobierno no tendría ni porque poner dinero, la ciudadanía paga por un precio final de tortilla y quién se queda con esa utilidad, los industriales", mencionó otro productor.

Edgar Ortiz explicó que los industriales están pagando menos de 5 mil 200 pesos por tonelada por lo que no se puede aspirar a llegar a los 6 mil 150 pesos como les prometieron.

En la reunión estuvieron presentes el delegado en Jalisco de la Sader, Alfredo Porras Domínguez; el delegado de la Secretaría de Gobernación, Antonio Pérez Garibay, entre otros.

YC