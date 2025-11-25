Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: ¿por qué se celebra el 25 de noviembre?

Cada año, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que tiene como propósito hacer conciencia en la población y promover acciones para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas en todo el mundo.

La violencia de género es una violación a los derechos humanos, la cual lamentablemente se ha vuelto común en la actualidad. Según la ONU, esta violación es “todo acto de violencia que cause o pueda causar daño físico, sexual o psicológico a la mujer”.

Este día originalmente, se conmemora en memoria de las hermanas Mirabal: Patria, Minerva y María Teresa, activistas políticas de la República Dominicana que lucharon contra la dictadura de Rafael Trujillo en la década de 1960. Las hermanas formaron parte del Movimiento Revolucionario 14 de Junio y se opusieron abiertamente al régimen, lo que les costó la vida.

El 25 de noviembre de 1960, fueron interceptadas por agentes del régimen, asesinadas brutalmente y sus cuerpos colocados en un vehículo que luego fue lanzado por un precipicio para simular un accidente. Este acto generó indignación y se convirtió en un símbolo de resistencia y lucha contra la violencia de género.

En 1981, durante el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe celebrado en Bogotá, se declaró el 25 de noviembre como el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Posteriormente, en 1999, la ONU lo reconoció oficialmente como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

¿Por qué es importante conmemorar el 25N?

En México, el Inegi a través de una Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, (ENDIREH) en 2016 reveló que 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. De ellas, el 43.9% ha experimentado violencia por parte de su pareja, y el 53.1% ha sido víctima de agresores distintos a su pareja.

Es importante conmemorar esta fecha para visibilizar y exigir al Estado Mexicano prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, ya sea implementar políticas públicas, reformas legislativas y mecanismos de coordinación institucional que busquen ponerle fin a la violencia en contra de las mujeres y las niñas en México.

Conmemorar el 25 de noviembre es un llamado a la acción global para garantizar que las mujeres y niñas puedan vivir libres de violencia y discriminación.