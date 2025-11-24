Este lunes, durante una ruda de prensa, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez , sostuvo que no hay motivo para las movilizaciones de transportistas y campesinos, que mantienen bloqueos en carreteras del país, porque hay diálogo abierto y permanente. Sin embargo, los manifestantes sostienen que no se llega a nada en esas reuniones.

La funcionaria señaló que hay dos grupos que no aceptan el diálogo: acusó que el Movimiento Agrícola Campesino y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) han aceptado las reuniones con el Gobierno de México, pero luego la rechazan, como la que se tenía confirmada para este lunes a las 11:00 horas y que no fue llevada a cabo.

La respuesta de transportistas y campesinos

Desde la perspectiva de los manifestantes que mantienen carreteras bloqueadas este 24 de noviembre, su decisión obedece a que consideran que, a pesar del diálogo con la autoridad, no se les han resuelto sus demandas, entre las que están políticas de apoyo a la producción en el campo y reducción de la inseguridad, señaló el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) .

Lee también: EN VIVO todo sobre el paro de transportistas y campesinos

" Transportistas y productores denuncian extorsiones, robos, bloqueos y violencia en rutas agroalimentarias. Exigen un plan integral de seguridad que garantice el traslado de cosechas, insumos y mercancías, pues hoy el riesgo logístico encarece operaciones y reduce márgenes de ganancia ", añadió.

Las peticiones que han hecho al gobierno son:

Precios competitivos en la siembra de granos y oleaginosas, de acuerdo con su ingreso objetivo.

Que se les otorgue financiamiento accesible, seguro agrícola y que se les ayude a capitalizar sus unidades productivas.

Regreso al esquema de agricultura por contrato, a fin de asegurar precios, comprador y comercialización ordenada.

Defender la permanencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) , siempre y cuando se apoye a los productores mexicanos.

, siempre y cuando se apoye a los productores mexicanos. Piden plan integral de seguridad en el campo y carreteras seguras, protección a centros de acopio, atender y combatir las extorsiones y el robo de mercancías.

Solicitan una política agroalimentaria moderna, incluyente y técnica en favor de la productividad, logística, infraestructura, tecnificación y adopción tecnológica.

El GCMA enlistó las peticiones anteriores y dijo que " los convocantes subrayan que han sido escuchados en reuniones con autoridades y legisladores, pero las respuestas no han cumplido las expectativas ni resuelto la urgencia del sector ".

Explicó que el llamado de los productores y transportistas de este 24 de noviembre es contar con una política agroalimentaria que incluya el reducir la dependencia alimentaria y que evite se eleven los costos para la población.

Con información de SUN.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF