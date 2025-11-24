Bloqueos: Carreteras y autopistas afectadas zona CDMX y EdoMex HOY 24 de noviembre

Hoy lunes 24 de noviembre, luego de un llamado nacional, organizaciones de productores del campo y transportistas comenzaron a realizar bloqueos en carreteras y autopistas del país, en entidades como el Estado de México y la Ciudad de México. El arranque de las manifestaciones estaba programado a las 08:00 de la mañana, en la búsqueda de precios justos para los productos del campo, así como la exigencia de mayor seguridad en las vialidades y acciones eficaces contra las extorsiones que afectan tanto a los productores como a los operadores de vehículos de carga.

El plan de los bloqueos en CDMX y el EdoMex hoy 24 de noviembre

Distintos medios de comunicación informan que, de acuerdo con la convocatoria para esa zona del centro de México, hoy se tienen reportes de que habrá bloqueos en las siguientes vías:

Autopista México–Toluca

Autopista México–Querétaro

Autopista México–Pachuca

Autopista México–Puebla

Autopista México–Cuernavaca

Autopista México–Cuernavaca-Acapulco

Autopista Naucalpan-Ecatepec

Vía José López Portillo

Avenida Gustavo Baz Prada

Circuito Exterior Mexiquense

Así van los bloqueos en carreteras y autopistas de la CDMX y EdoMex

En el corte de las 09:00 horas, las vialidades de los municipios de la zona oriente del Estado de México ya presentaban la presencia de transportistas para exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno mayor seguridad, esto, según información de El Universal.

De acuerdo con los reportes de ese medio, hay bloqueos en la vía José López Portillo, a la altura del DIF de Ecatepec, en ambos sentidos, lo que provoca problemas a la circulación vehicular.

Transportistas realizan un bloqueo parcial sobre la avenida López Portillo en la coordinación Ejidal Emiliano Zapata en el municipio de Ecatepec en el Estado de México.





También hay protesta en la autopista Peñón-Texcoco, a la altura de la caseta de Texcoco, en dirección a la CDMX, así como en la carretera federal Texcoco-Lechería.

Además, en la autopista México-Tulancingo y en la caseta de San Marcos Huixtoco, en la autopista México-Puebla.

La Guardia Nacional, a través de la cuenta carreteras en redes sociales, dice que se registra cierre parcial de circulación por presencia de personas, cerca de la Caseta de cobro Peñón-Texcoco, en el km 000+860 de la autopista Peñón-Texcoco.



Otro cierre ocurre cerca del km 013+500 de la carretera Pachuca-Tuxpan, con dirección Texcoco, en el entronque Morelos.



Un cierre más, en la carretera México-Toluca, a la altura del municipio de Ocoyoacac, con dirección hacia la capital del país.

Según el Centro SICT del Estado de México, se registra el cierre de dos de los tres carriles en la carretera Los Reyes–Zacatepec, en el tramo Los Reyes-Texcoco, Cuerpo B, a la altura del km 0+000.

De acuerdo con reportes de otros medios de circulación nacional, hay cierres a la circulación a la altura del kilómetro 48 de la autopista México-Toluca, en el tramo La Marquesa-Toluca, en dirección a la CDMX.



Lo mismo ocurre a la altura de la caseta de Palmillas, en la autopista México-Querétaro.

