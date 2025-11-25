Marcha 25N: horario, ruta y vialidades afectadas en CDMX

El día de hoy se llevará a cabo la Marcha 25N, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, debido a esta conmemoración en la Ciudad de México se llevarán a cabo diversas manifestaciones, que tienen por objetivo el alzar la voz ante esta causa.

A través de la historia y en la vida cotidiana, la violencia contra la mujer ha sido una de las problemáticas más persistentes. Hoy en día se tienen identificados múltiples tipos de transgresión, algunas de estas son:

Violencia digital: Acoso o agresiones que ocurren a través de medios digitales

Violencia emocional: Cualquier acto que cause daño psicológico o emocional, como insultos, humillaciones, amenazas, control excesivo o manipulación

Violencia económica: Se presenta cuando se prohíbe trabajar, se niega el acceso al dinero o no se proveen los medios para los gastos cotidianos

Violencia física: Se manifiesta en golpes, empujones, quemaduras y cualquier otra agresión que cause daño corporal

Violencia laboral: Acoso o agresiones en el lugar de trabajo o una retribución económica inferior a la de los colegas masculinos

Violencia intrafamiliar: Ocurre dentro del entorno familiar, puede ser manifestada por el padre, hijo, esposo u otro miembro de dicho círculo

¿A qué hora se llevará a cabo la marcha 25N en CDMX?

El punto de encuentro para el inicio de las múltiples movilizaciones será en la Glorieta de las Mujeres que Luchan sobre Avenida Reforma, la autodenominada Plaza Palestina Libre en Avenida Juárez, y la Glorieta del Caballito, se ha citado a la población femenina a las 15:00 horas para comenzar con la marcha a las 15:30 horas.

Aunque de momento no se han confirmado los cierres viales, se tiene prevista la posibilidad de que estos ocurran a partir de las 13:00 horas, por lo que te recomendamos tomar precauciones.

Otro punto a tomar en cuenta es la ruta de la movilización, la cual tomará las siguientes calles: Av. Paseo de la Reforma, Av. Juárez, Eje Central y 5 de Mayo.

Cabe resaltar que el objetivo es que las marchas tengan como punto final el Zócalo de la CDMX.

Si el día de hoy necesitas utilizar estas vialidades, te recomendamos reconsiderarlo y optar por vías alternas.

