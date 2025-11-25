Marcha 25N: horario, ruta y vialidades afectadas en CDMX

El día de hoy se llevará a cabo la Marcha 25N, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, debido a esta conmemoración en la Ciudad de México se llevarán a cabo diversas manifestaciones, que tienen por objetivo el alzar la voz ante esta causa. A través de la historia y en la vida cotidiana, la violencia contra la mujer ha sido una de las problemáticas más persistentes. Hoy en día se tienen identificados múltiples tipos de transgresión, algunas de estas son: El punto de encuentro para el inicio de las múltiples movilizaciones será en la Glorieta de las Mujeres que Luchan sobre Avenida Reforma, la autodenominada Plaza Palestina Libre en Avenida Juárez, y la Glorieta del Caballito, se ha citado a la población femenina a las 15:00 horas para comenzar con la marcha a las 15:30 horas.Aunque de momento no se han confirmado los cierres viales, se tiene prevista la posibilidad de que estos ocurran a partir de las 13:00 horas, por lo que te recomendamos tomar precauciones.Otro punto a tomar en cuenta es la ruta de la movilización, la cual tomará las siguientes calles: Av. Paseo de la Reforma, Av. Juárez, Eje Central y 5 de Mayo.Cabe resaltar que el objetivo es que las marchas tengan como punto final el Zócalo de la CDMX.Si el día de hoy necesitas utilizar estas vialidades, te recomendamos reconsiderarlo y optar por vías alternas. CT