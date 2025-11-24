De acuerdo con reportes, este lunes se registra una manifestación de transportistas y campesinos en la Av. Cristóbal Colón y Pascual Galindo Ceballos, colonia Centro, en el municipio de Zapotlán el Grande.

El bloqueo de la vialidad se reporta al exterior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande.

En el municipio de la Barca, en la calle Adolfo Ruiz Cortines y Autopista Guadalajara-Morelia, de la colonia San Antonio, también se registró una manifestación.

El bloqueo de la vialidad se encuentra a la altura del Hotel Kristal.

En la carretera estatal Ciudad Guzmán-Acatlán de Juárez, en el municipio de Gómez Farías, también se reporta un bloqueo al ingreso del poblado de la Cofradía del Rosario, aunque se permite el paso con intermitencia.

Además, se reporta una manifestación en la Carretera Guadalajara-Atlacomulco, en Ocotlán: de acuerdo con el reporte, el bloqueo de la caseta de Ocotlán se registró por 20 vehículos y alrededor de 50 personas.

MV