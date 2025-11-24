Este día, durante una rueda de prensa, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez , sostuvo que hay intereses políticos de la oposición ( PRI, PAN y PRD ) detrás de las movilizaciones de transportistas y campesinos este 24 de noviembre.

La funcionaria estuvo acompañada por el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué , y César Yáñez, subsecretario de Gobernación .

Rosa Icela Rodríguez reiteró durante la conferencia de prensa que no hay motivo para las movilizaciones porque hay diálogo abierto y permanente. Señaló, además, que hay dos grupos que no aceptan el diálogo: acusó que el Movimiento Agrícola Campesino y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) han aceptado las reuniones con el gobierno, pero luego las rechazan, como la que se tenía confirmada para este lunes a las 11:00 horas y que no fue llevada a cabo.

Total de bloqueos carreteros

Julio Berdegué indicó que los bloqueos solo se registran en cuatro entidades: Chihuahua, 2; San Luis Potosí, 1; Estado de México, 6; y Zacatecas, con cierres intermitentes .

" En total contabilizamos no más de mil productores agrícolas en todo el territorio nacional ", dijo Berdegué, quien aseguró que la cosecha primavera-verano de maíz está fluyendo correctamente.

César Yáñez mencionó que hay políticos, como el diputado federal del PRI, Gerardo Sánchez Sánchez, que están detrás de las movilizaciones.

Rodríguez y Berdegué coincidieron en que aún quedan temas pendientes por atender, pero insistieron en que siguen abiertas las mesas de diálogo.

" No existe razón para mantener dichos bloqueos y manifestaciones, toda vez que el diálogo ha estado permanentemente abierto, y existe plena disposición para abordar los planteamientos de los sectores agrícola y transportista ", dijo Rosa Icela Rodríguez.

En el caso del sector agrícola, apuntó que la Ley de Aguas no ha sido aprobada y el debate continúa abierto en la Cámara de Diputados.

Para la atención de los transportistas, señaló que actualmente se llevan a cabo mesas de trabajo que se mantienen desde hace varios meses con la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes , " con el objetivo de garantizar la seguridad en carreteras, la integridad de las personas transportistas y la protección de sus trayectos y mercancías en todo el país ".

