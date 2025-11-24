Luego de que la Secretaría de Gobernación (Segob), ante los amagos de posibles bloqueos carreteros, hiciera un llamado para sostener una mesa de diálogo este lunes 24 de noviembre, productores del campo advirtieron sobre "acciones drásticas que resonarán en todo México".

El Movimiento Agrícola Campesino subrayó que sus manifestaciones son pacíficas, y reiteraron el llamado a la defensa del campo, el transporte y el agua en la nación.

"El campo y el transporte están hartos. Ya nos cansamos de promesas. Hoy, el Movimiento Agrícola Campesino llama a la unidad total. No vamos a permitir el despojo del agua", señalaron.

"Nuestra lucha es pacífica, pero el hambre de justicia es inmensa. Si no se presentan para dialogar con sus patrones —que somos nosotros, el pueblo— tomaremos acciones drásticas que resonarán en todo México. No nos obliguen a actuar, pero no nos subestimen" , agregó el Movimiento.

Segob reitera su disposición al diálogo

Ante el anuncio de bloqueos por parte de transportistas y productores programados para hoy, la Segob reiteró su plena disposición al diálogo.

Gobernación hizo un llamado respetuoso a las organizaciones convocantes al paro "a privilegiar el entendimiento y la interlocución directa, subrayando que el intercambio institucional y abierto es la vía adecuada para atender sus inquietudes y construir soluciones conjuntas que eviten afectaciones a terceros".

Para avanzar en la atención de sus planteamientos y fortalecer los espacios de diálogo, la dependencia invitó a las organizaciones inconformes a una mesa de trabajo en sus instalaciones a las 11:00 horas, con representantes de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Economía, así como personal de la propia Secretaría de Gobernación.

