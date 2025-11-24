Este lunes, organizaciones campesinas y de transportistas llevaron a cabo un megabloqueo nacional que afectó los principales accesos carreteros del país.

La protesta, anunciada desde temprano, busca exigir precios justos para los productos del campo, así como mayor seguridad en las carreteras y acciones efectivas contra extorsiones que, aseguran, afectan tanto a productores como a operadores de carga.

De acuerdo con reportes locales y de las propias organizaciones movilizadas, siete estados registraron bloqueos totales o parciales, lo que provocó retrasos, desvíos y largas filas de vehículos en más de 20 tramos carreteros.

HIDALGO

El estado registró uno de los mayores números de puntos afectados:

Autopista México–Pachuca: bloqueo a la altura de Zapotlán y cierre parcial en inmediaciones del AIFA.

Autopista México–Laredo: cierre total en Lagunilla.

Autopista México–Tuxpan: afectación en el entronque Pachuca–Tulancingo.

Caseta El Tejocotal: circulación reducida a un carril a la altura de San Alejo.

Autopista Arco Norte: cierre total.

Pachuca–Ciudad Sahagún: cierre parcial con dirección a Pachuca.

JALISCO

En la autopista México–Guadalajara a la altura del kilómetro 424+000.

Cierre en el ramal La Barca–Jiquilpan, específicamente en el kilómetro 10, dentro del municipio de La Barca.

La carretera Irapuato–Guadalajara permanece sin circulación a la altura del kilómetro 159+500.

Bloqueo en la autopista Guadalajara–Colima, a la altura del kilómetro 87+000, en el municipio de Sayula.

SINALOA

Carretera federal México–Nogales: bloqueos en las casetas de Cuatro Caminos (Guasave) y La Pizal (Navolato).

Maxipista Culiacán–Mazatlán: bloqueo en la caseta de Costa Rica.

TAMAULIPAS

Carretera Matamoros–Reynosa, a la altura del acceso a Nuevo Progreso, en Río Bravo.

Carretera Tampico–Mante, antes del cuartel de El Mante.

Carretera Victoria–Matamoros, a la altura de San Fernando.

Carretera Tampico–Ciudad Victoria, a la altura de Altamira.

OAXACA

Carretera Panamericana, kilómetro 214, en el subtramo Magdalena Tequisistlán–Tehuantepec.

VERACRUZ

Autopista Puebla–Veracruz, en los tramos Córdoba–Puebla y Ciudad Mendoza–Córdoba.

GUANAJUATO

Carreteras federales 57, 90 y 45.

Entronques con San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo.

La federal 90, tramo Pénjamo–Santa Ana Pacueco.

Carretera federal 45 Irapuato–Salamanca, a la altura de Ciudad Industrial.

CHIHUAHUA

Puente Internacional Zaragoza.

Aduana de Ciudad Juárez.

Las autoridades federales informaron que el diálogo permanece abierto, aunque reconocieron que existen “intereses políticos” detrás de algunas de las movilizaciones. Mientras tanto, miles de automovilistas y transportistas quedaron varados en diferentes puntos del país a la espera de la liberación de las vías.

