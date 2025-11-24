Este lunes, organizaciones campesinas y de transportistas llevaron a cabo un megabloqueo nacional que afectó los principales accesos carreteros del país.La protesta, anunciada desde temprano, busca exigir precios justos para los productos del campo, así como mayor seguridad en las carreteras y acciones efectivas contra extorsiones que, aseguran, afectan tanto a productores como a operadores de carga.De acuerdo con reportes locales y de las propias organizaciones movilizadas, siete estados registraron bloqueos totales o parciales, lo que provocó retrasos, desvíos y largas filas de vehículos en más de 20 tramos carreteros.El estado registró uno de los mayores números de puntos afectados:Las autoridades federales informaron que el diálogo permanece abierto, aunque reconocieron que existen “intereses políticos” detrás de algunas de las movilizaciones. Mientras tanto, miles de automovilistas y transportistas quedaron varados en diferentes puntos del país a la espera de la liberación de las vías.MF