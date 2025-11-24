Varias carreteras de Jalisco continúan con bloqueos. Camionetas, tractores y decenas de personas exigen atención a los productores de maíz y a los transportistas que cargan la economía del estado.La jornada de manifestaciones en Jalisco ha afectado la circulación en varias carreteras importantes. Decenas de transportistas y campesinos exigen atención a sus demandas, mientras algunas vías permanecen bloqueadas y otras ya fueron liberadas.Los agricultores piden un precio justo por el maíz, cercano a siete mil 200 pesos por tonelada, y denuncian costos elevados de producción, mientras que los transportistas buscan condiciones seguras para circular y apoyo frente a las dificultades logísticas.Las autoridades han mostrado disposición al diálogo. Se planean mesas de negociación y se anuncia un paquete de 180 millones de pesos para apoyo al sector agrícola. Mientras tanto, los bloqueos siguen generando retrasos y se recomienda buscar rutas alternas.MF