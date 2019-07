Seis atletas jaliscienses a seguir en los Panamericanos Lima 2019

1 Jessica Salazar (Ciclismo velocidad, individual y equipos)

EL INFORMADOR/Archivo

Del 2016 a la fecha la ciclista de 23 años ostenta el récord mundial en la prueba de los 500 metros, y en agosto de 2018 se ubicó por primera vez como la número uno del ranking mundial de esta prueba.

La frase

"No busco que me comparen, pero sí que me pongan al mismo nivel de una Soraya Jiménez, una Ana Guevara, cualquiera de las medallistas olímpicas, ese es mi objetivo, que en esa lista esté yo. Ese es el sueño que tengo, poner mi nombre en esa lista de las mejores".

Cuándo entra en acción

1-4 de agosto, 7-10 de agosto