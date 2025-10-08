IberoMedia Global realiza su primer Encuentro Empresarial Internacional

Los anfitriones -Ángel José de la Rúa Ruiz, presidente de IberoMedia Global; Armando Jiménez, presidente del consejo de Administración y Gabriela López Trejo, vicepresidenta en México- recibieron cordialmente a los invitados, entre ellos se contó con la presencia especial de Olivia Venegas y Fanny García, por su entrega y compromiso en la organización; Isaac Ávila, socio y colaborador internacional de Infinito; representantes de la Secretaria de turismo de Jalisco, de ocho ayuntamientos de Jalisco, de cinco municipios de Aguascalientes, senadores y diputados federales, Cámara de Comercio Jalisco, cónsul honorario de España, cónsul de suiza, El Salvador y Colombia. Además de empresarios y representantes institucionales de más de ocho estados de la República Mexicana y delegaciones internacionales.

Andrés Guerra, Ricardo Rojas y Carlos Gutiérrez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

Ricardo Plasencia, Alejandro Guevara, Clara Ibáñez y Santiago Sarquiz. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Tras la bienvenida se realizó el acto institucional de presentación de IberoMedia y sus colaboradores, además de escuchar el mensaje de Ángel José de la Rúa Ruiz. Posteriormente se dio la palabra a 10 personalidades del ámbito empresarial y político, para luego tener un espacio de networking y de atracción de inversiones en un marco de prestigio e inspiración internacional.

Abner López, Fabio Castellanos, Luis Villagrán, Jesús Martínez y Aroón Andrade. GENTE BIEN JALISCO / IberoMedia Global Encuentro Empresarial Internacional “Santo Santiago”

IberoMedia Global Encuentro Empresarial Internacional “Santo Santiago”. GENTE BIEN JALISCO / Cortesía

Los asistentes disfrutaron de una cena de gala de cocina mexicana de autor con platillos representativos de Jalisco, acompañada por la selección de vinos, tequilas Premium y bebidas nacionales. El ambiente estuvo amenizado por música en vivo con repertorio internacional y regional.

IberoMedia Global Encuentro Empresarial Internacional “Santo Santiago”. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

Iván Martínez, Carlos Valdés, Alvin Ramírez, Armando Jiménez, Javier Vela y Jorge García. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

IberoMedia Global es un grupo internacional de comunicación y desarrollo estratégico, conformado por DW Magazine, UCLTV y World Media Events, que surge en España como grupo de comunicación con proyección internacional, consolidándose como puente entre Europa e Iberoamérica. Con el propósito de impulsar el desarrollo empresarial, la creación de alianzas estratégicas y el posicionamiento global de México y la región iberoamericana. En México inicia un nuevo ciclo con la organización de encuentros estratégicos de alto nivel como el celebrado en Santo Santiago.

Fanny García y Ángel de la Rúa. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

IberoMedia Global

Página Web: www.iberomediaglobal.com

LinkedIn: iberomedia-global, dw-magazine-spain, ucltelevision

Instagram: @diplomaticworldspain

CP