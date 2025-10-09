Jueves, 09 de Octubre 2025

Detienen a presunto extorsionador del sector limonero en Michoacán

Jhon Mario “N” es identificado además como presunto reclutador y entrenador de integrantes de un grupo delictivo dedicado a este delito 

Agentes de seguridad implementaron un operativo interinstitucional en la localidad de Pizándaro, en el municipio de Buenavista. X / @OHarfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer a través de sus redes sociales que se capturó a Jhon Mario “N”, “Llanero”, relacionado con el cobro de extorsiones al sector limonero en Michoacán.

Omar García Harfuch publicó la detención desde sus redes sociales. X / @OHarfuch 
Harfuch reconoció la colaboración entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y SSPC, apoyados por la Fiscalía General de Michoacán, para la aprehensión de este presunto generador de violencia.

Según se reportó desde un boletín de prensa publicado por la SSPC, se identificó a una persona presuntamente vinculada al cobro de extorsiones que operaban en la región de Tierra Caliente y Apatzingán. Agentes de seguridad implementaron un operativo interinstitucional en la localidad de Pizándaro, en el municipio de Buenavista, donde detuvieron a Jhon Mario “N”, identificado como encargado de reclutar y entrenar a integrantes de un grupo delictivo, así como de elaborar artefactos explosivos artesanales.

Al "Llanero" se le aseguró:

  • Un arma de fuego corta abastecida
  • Equipo táctico
  • Dosis de droga
  • Un vehículo

Durante la detención se le leyeron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

