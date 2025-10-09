Detienen a presunto extorsionador del sector limonero en Michoacán

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer a través de sus redes sociales que se capturó a Jhon Mario “N”, “Llanero”, relacionado con el cobro de extorsiones al sector limonero en Michoacán.Harfuch reconoció la colaboración entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y SSPC, apoyados por la Fiscalía General de Michoacán, para la aprehensión de este presunto generador de violencia.Según se reportó desde un boletín de prensa publicado por la SSPC, se identificó a una persona presuntamente vinculada al cobro de extorsiones que operaban en la región de Tierra Caliente y Apatzingán. Agentes de seguridad implementaron un operativo interinstitucional en la localidad de Pizándaro, en el municipio de Buenavista, donde detuvieron a Jhon Mario “N”, identificado como encargado de reclutar y entrenar a integrantes de un grupo delictivo, así como de elaborar artefactos explosivos artesanales.Al "Llanero" se le aseguró:Durante la detención se le leyeron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF