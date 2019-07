Paola Morán vive su momento

Luego de vivir instantes complicados e incertidumbre, hoy por hoy Paola Morán pasa por uno de los momentos más dulces de su carrera, pues además de ser la campeona mundial universitaria, ahora tiene de frente dos eventos que podrían marcarla como atleta: los Juegos Panamericanos de Lima y los Juegos Olímpicos de Tokio.

Sus grandes resultados en los últimos eventos en donde ha competido la han llevado a ganarse un lugar dentro de este par de justas, razón por la que ahora señala que todo ha sido fruto de sus entrenamientos.

“Creo que es el año que más he mejorado y gracias a Dios no he tenido lesiones ni nada, he estado entrenando muy bien, entonces creo que vivo un gran momento. Es una gran responsabilidad todo lo que he conseguido, pero estoy emocionada”, compartió Morán.

Previo a sus medallas en la Universiada Mundial de Nápoles y su clasificación a Tokio y Lima, Paola pasó por momentos de incertidumbre, pues debido a las diferencias que existen entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), la marca que impuso en el Campeonato Nacional Juvenil 2019 no le valió para clasificarse a eventos internacionales. Su esfuerzo fue meramente anecdótico.

Sin embargo, pese a todo esto y una serie de inconvenientes en los últimos meses, Morán afirmó que estos problemas se convirtieron en motivación para ella a la hora de salir a la pista.

“Fue una motivación para querer probar que esa marca que di (en el Nacional Juvenil) no fue de un día para otro, ya la he repetido cuatro veces, ya tomo las cosas negativas como motivación. Creo que en lo que más me concentro es en los entrenamientos, quiero que eso se vea reflejado a pesar de los problemas que pueda afrontar”, aseguró.

Asimismo, a pesar de que recientemente cosechó podios internacionales, la velocista jalisciense no tiene tiempo para relajarse, ya que en las próximas semanas tendrá la dura prueba de competir contra las mejores corredoras del continente.

“En Lima estará muy fuerte la competencia, América es el continente más fuerte en la prueba de los 400 metros, entonces estará muy peleado. Pese a todo buscaremos hacer un gran papel, he estado entrenando bien, se me tiene mucha confianza. Podemos aspirar a llegar a la Final y ahí pelearemos por todo”, concluyó la velocista.

Paola Morán fue pieza clave en la participación histórica que tuvo México dentro de la Universiada Mundial de Nápoles 2019, ya que además de colgarse un oro individual, también fue determinante para que el equipo mexicano consiguiera la plata en los relevos 4 x 400.

Algunos logros en 2019