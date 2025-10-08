Miércoles, 08 de Octubre 2025

Domingo en los toros: Concluye la primera parte de la Temporada Grande 2025

“El Galo” logró su trofeo con “Responsable”, un toro de la ganadería San Mateo, al que toreó con entrega y valor. Aunque parte del público le pidió mayor calma, la buena estocada final le valió la oreja

Por: Claudio Jimeno

Diego Ochoa, Maitane López y Juan Rodolfo Rodríguez. GENTE BIEN JALISCO / Temporada Grande 2025 en Plaza de Toros Nuevo Progreso

Jorge Villaseñor y Bárbara Tuchmann. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Sofía Ñañez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

Ximena Zurita y Juan Diego Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Erick Díaz. GENTE BIEN JALISCO / Temporada Grande 2025 en Plaza de Toros Nuevo Progreso

Kerler Alonso y Óscar Ramírez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

Claudia Arce, Susana Arce, Guillermo Delgadillo, Susana Jiménez y José Pablo Delgadillo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Mercedes Vaca, Rocío Rojas y Gloria Escamilla. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

Samuel Torres y Natalia Ramírez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Rosa María Ríos y Corina Martínez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

El matador yucateco André Lagravere “El Galo” fue el triunfador de la quinta corrida de la Temporada Grande 2025 en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara, al cortar la única oreja del festejo. Se lidiaron cuatro toros de San Mateo y dos de De Santiago.

“El Galo” logró su trofeo con “Responsable”, un toro de la ganadería San Mateo, al que toreó con entrega y valor. Aunque parte del público le pidió mayor calma, la buena estocada final le valió la oreja. Con su primer toro, de De Santiago, destacó al recibirlo a porta gayola y poner banderillas, pero la faena con la muleta fue de más a menos y terminó sin premio.

El tlaxcalteca Uriel Moreno “El Zapata” fue aplaudido en sus dos turnos, sobre todo por su actuación en banderillas, aunque sus faenas con la muleta no lograron conectar del todo.

El hidrocálido Miguel Aguilar mostró temple y valor. Con su primer toro de De Santiago se lució con la muleta y fue ovacionado, aunque tuvo que recurrir al descabello. Con el último de la tarde, de San Mateo, dejó detalles de calidad, pero falló con la espada. Con esta corrida concluyó la primera parte de la Temporada Grande 2025 en Guadalajara.

CP

