El matador yucateco André Lagravere “El Galo” fue el triunfador de la quinta corrida de la Temporada Grande 2025 en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara, al cortar la única oreja del festejo. Se lidiaron cuatro toros de San Mateo y dos de De Santiago.

“El Galo” logró su trofeo con “Responsable”, un toro de la ganadería San Mateo, al que toreó con entrega y valor. Aunque parte del público le pidió mayor calma, la buena estocada final le valió la oreja. Con su primer toro, de De Santiago, destacó al recibirlo a porta gayola y poner banderillas, pero la faena con la muleta fue de más a menos y terminó sin premio.

El tlaxcalteca Uriel Moreno “El Zapata” fue aplaudido en sus dos turnos, sobre todo por su actuación en banderillas, aunque sus faenas con la muleta no lograron conectar del todo.

El hidrocálido Miguel Aguilar mostró temple y valor. Con su primer toro de De Santiago se lució con la muleta y fue ovacionado, aunque tuvo que recurrir al descabello. Con el último de la tarde, de San Mateo, dejó detalles de calidad, pero falló con la espada. Con esta corrida concluyó la primera parte de la Temporada Grande 2025 en Guadalajara.

CP