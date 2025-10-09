Isaac Del Toro gana... ahora en el Gran Piemonte 2025

Isaac Del Toro gana nuevamente y confirma su gran momento. El ciclista mexicano del equipo UAE Team Emirates volvió a brillar este jueves 9 de octubre al conquistar en solitario el Gran Piamonte 2025, una de las clásicas italianas más importantes del calendario europeo. Con este triunfo, el bajacaliforniano alcanzó su decimoquinta victoria de la temporada, consolidándose como una de las revelaciones del año en el ciclismo mundial.

La competencia se disputó entre las localidades de Dogliani y Acqui Terme, con un recorrido total de 179 kilómetros, que Del Toro completó en un tiempo de 4 horas, 8 minutos y 24 segundos. Su rendimiento fue dominante, al aventajar en 40 segundos al suizo Marc Hirschi (Tudor) y en 44 segundos al neerlandés Bauke Mollema (Lidl-Trek), quienes completaron el podio de esta exigente prueba italiana.

Isaac Del Toro wins his SEVENTH Italian one day race of 2025! ���������� #GranPiemonte



Milano–Torino ��

GP Industria & Artigianato ��

Giro della Toscana ��

Coppa Sabatini ��

Trofeo Matteotti ��

Giro dell’Emilia ��

Gran Piemonte �� pic.twitter.com/Z0H3I2QUA1 — Eemeli (@LosBrolin) October 9, 2025

Tras cruzar la meta, Isaac Del Toro se posicionó como el segundo corredor con más victorias en la temporada 2025, solo por detrás de su compañero de equipo, el esloveno Tadej Pogačar, quien acumula diecinueve triunfos. Este nuevo logro reafirma el impresionante nivel del mexicano, que a sus 21 años continúa acumulando resultados históricos para el ciclismo nacional.

El triunfo en el Gran Piamonte llega apenas unos días después de su victoria en el Giro dell’Emilia 2025, celebrado el pasado sábado. En esa ocasión, Del Toro se impuso en una exigente ruta de 199.2 kilómetros, entre Mirandola y la Basílica de San Luca, en Bolonia. Con ese resultado, se convirtió en el primer mexicano en ganar esta prestigiosa competencia, uno de los circuitos más emblemáticos del ciclismo europeo.

La temporada 2025 ha sido especialmente exitosa para Isaac Del Toro, quien ha demostrado constancia, potencia y una madurez deportiva que vale la pena destacar. En los últimos meses, ha sumado triunfos en pruebas de alto nivel como el Gran Premio de Industria & Artigianato-Larciano y la Copa Sabatini, además de adjudicarse las clasificaciones generales de la Vuelta a Asturias, la Vuelta a Austria, la Vuelta a Burgos y la Clásica Milano-Torino.

A ello se suman sus victorias parciales en etapas del Giro de Italia, logros que confirman el gran presente del joven mexicano, cuyo nombre ya aparece entre los más destacados del pelotón internacional.

*Con información de EFE

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: Calendario de partidos de la J13 del Apertura 2025

OF