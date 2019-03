Jessica Salazar busca sitio entre las inmortales

Desde hace un par de años, cuando rompió el récord mundial, Jessica Salazar ha tenido que lidiar, convivir e incluso disfrutar de la presión que le otorga ser la ciclista más veloz del planeta.

Ahora, en medio de un corto, pero merecido descanso, Jessica recuerda lo hecho en el pasado Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista en Polonia, justa en donde se consolidó como una de las cinco mejores pedalistas del planeta y una seria aspirante a medalla en Tokio 2020.

Con un futuro prometedor y una actualidad brillante, los anhelos de Jessi van mucho más allá de unos Juegos Olímpicos, pues sueña con ganarse un lugar entre las mejores atletas mexicanas de la historia.

- Siendo la número uno del ranking mundial, campeona panamericana y Récord Guinness, ¿qué te resta por conseguir?

- Juegos Olímpicos, sin duda. No busco que me comparen, pero sí que me pongan al mismo nivel de una Soraya Jiménez, una Ana Guevara, cualquiera de las medallistas olímpicas, ese es mi objetivo, que en esa lista esté yo. Ese es el sueño que tengo, poner mi nombre en esa lista de las mejores.

- ¿Ser la deportista mexicana más exitosa de todos los tiempos?

- Estaría súper bien, no tanto por los reflectores, pero sí por los resultados. María del Rosario Espinoza está en otros niveles, que aún vaya por Tokio es de admirarse muchísimo. Es complicado que alguien pueda superarla, pero es un reto bonito.

- Luego de lo hecho en el Campeonato Mundial de Polonia pareciera que cada vez estás más cerca de una medalla mundial.

- Sí, nosotros manteníamos el objetivo de ganarles a equipos como España y Nueva Zelanda, países que nos parecían alcanzables, pero ahora nosotros quedamos cuartos y ellos en octavo o noveno. Ellos son potencias, no cualquiera puede decir que les ganó, también pasó con Francia y Lituania, sobrepasamos el nivel que tenían y ahora ya miramos a Rusia, a Holanda, creo que estamos muy cerca de ganarles.

- ¿Qué fue lo mejor de este Mundial?

- Mi resultado en los 500 metros individual (quinto lugar), fue lo que más me gustó. Hay ciertos tiempos del cuarto al primer lugar que son muy buenos, pero de las que siguen, del cuarto lugar para abajo, yo soy la primera, soy la próxima en pelearles la medalla.

- ¿Cómo llevas los reflectores y la presión de ser una esperanza de medalla olímpica?

- Es difícil porque todos tienen puesto el ojo en ti, en México todos esperan que gane, si no lo hago te tachan de que no estás entrenando o no quieres. Piensan que vas para abajo, pero no somos robots y no siempre daremos los resultados que quieren. Ahora estamos enfocados en los eventos de importancia.

- ¿Tener el récord del mundo aumenta la presión?

- Lo he sabido controlar, más que presión es una motivación. Que todos piensen en ganarme es complicado, porque de repente como que nadie te quiere ya, te ven llegar y sienten la presión de que también se deben de preocupar por ti. Son las consecuencias de haber hecho algo bueno.

- ¿Dónde te ha pasado esto de que no te quieran?

- Me ha pasado mucho en los Campeonatos Panamericanos, con la selección de Colombia. Por ejemplo en Barranquilla tenían el compromiso de ganarnos y había ese pique. Al final les pudimos ganar en su casa.

- Sin embargo esa presión se disfruta, ¿no?

- Sí, claro, en este Mundial se sintió mucho la diferencia porque Francia y Holanda se sentían superiores, por eso esta vez que les ganamos, que quedaron en quinto, de repente bromeábamos entre Dani (Gaxiola) y yo, supimos que les dimos donde les duele.

- ¿Pasaba que antes no las tomaran en cuenta como rivales serias?

- Sí, los países que son potencia te ven diferente, se sienten muy superiores y nosotros no les dábamos importancia, sólo nos mentalizamos a ganarles porque sabíamos que teníamos lo suficiente para ganar y ahora ya se está notando.

Sus resultados en Polonia

Junto con Daniela Gaxiola, Jessica Salazar alcanzó el cuarto sitio en la Final de velocidad por equipos del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista de Pruszkow, Polonia. Individualmente, la tapatía fue quinta en los 500 metros contrarreloj individual.

Una pedalista de élite

De 2016 a la fecha, Salazar ostenta el récord mundial en la prueba de los 500 metros. Asimismo, en agosto pasado se ubicó, por primera vez, como la número uno del ranking mundial en esta prueba.