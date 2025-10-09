La semana 6 de la NFL comienza con un enfrentamiento clave en el MetLife Stadium, donde los Eagles de Filadelfia (4-1) visitan a los Giants de Nueva York (1-4). Ambos conjuntos llegan tras derrotas amargas en la jornada anterior. Filadelfia intentará dejar atrás su primer tropiezo del año, mientras que Nueva York busca evitar un registro negativo histórico: si pierde, igualará a los Cardinals con 11 descalabros consecutivos.

Los Eagles han impuesto su jerarquía en la serie reciente, ganando siete de los últimos ocho enfrentamientos. Su quarterback, Jalen Hurts, deberá reactivar una ofensiva que ha mostrado altibajos en las últimas semanas. En el bando contrario, los Giants depositan su confianza en el joven mariscal Jaxson Dart, quien debutará en horario estelar luego de una actuación irregular en la que cometió tres pérdidas de balón.

El partido también marca el regreso de Saquon Barkley al estadio de su exequipo. En la derrota ante Denver, el corredor apenas tuvo seis acarreos para 30 yardas, su producción más baja desde 2021. Sin embargo, la última vez que enfrentó a los Giants, castigó a su antigua franquicia con 176 yardas y un touchdown. Philadelphia necesitará más protagonismo del corredor, especialmente ante una defensiva terrestre de Nueva York que permite 5.3 yardas por intento.

En el ataque aéreo, Hurts y su receptor principal A.J. Brown aún buscan sincronía: de 36 pases dirigidos hacia él, solo ha concretado 19. El mariscal intentó nueve envíos profundos ante los Broncos, completando únicamente dos. No obstante, la defensa de los Giants, que emplea el mayor porcentaje de cobertura personal en la liga (47.2%), podría favorecer el estilo de los Eagles. Si la línea ofensiva logra contener la presión de Brian Burns, Kayvon Thibodeaux y Abdul Carter, Hurts y Brown podrían reencontrarse con su mejor versión.

¿Dónde ver Eagles vs. Giants?

Eagles vs. Giants

18:15 hrs. / Fox Sports