Iván García, de alumno a maestro

De cara a defender su título panamericano en Lima 2019, el clavadista Iván García disfruta de los roles que desempeña dentro del equipo del profesor Iván Bautista, pues además de ser uno de los referentes desde la plataforma de 10 metros, también se ha convertido en el guía de Kevin Berlín, una de las nuevas incorporaciones en la escuela de clavados del Code Jalisco.

Fue a mediados de junio pasado que Berlín se mudó a Guadalajara para entrenar con Iván García, pero ahora que ambos representarán a México en los próximos Juegos Panamericanos, el “Pollo” valora la oportunidad de compartir sus conocimientos con las nuevas generaciones de clavadistas nacionales.

“Siempre lo he dicho: si puedo dejarle algo a un niño o una niña que está entrenando o incluso que no sea clavadista, pero que quiera ser algo en la vida, yo encantado. Tuve muchos maestros de vida, muchas personas que me dejaron algo que me ayudó, por eso saber que tengo la oportunidad de responder de la misma manera es algo que me deja muy tranquilo".

“Como Germán (Sánchez) no hay dos, pero creo que hicimos un gran trabajo Kevin y yo, nos acoplamos bien para el tiempo que teníamos entrenando y hay posibilidades muy grandes de regresar con la medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Esperamos que las cosas salgan así por el bien de México y para responder a la confianza de la Conade y la Federación”, compartió García.

Debido a la lesión de Germán Sánchez en el tendón de Aquiles, Iván García hará dupla con Berlín para disputar la prueba de la plataforma 10 metros sincronizados en Lima 2019, esto con el antecedente de ya haber disputado los Mundiales de Natación de Gwangju, Corea.

Quiere el tricampeonato

Ya en un tenor más personal, Iván García se mostró emocionado por llegar a estos Juegos Panamericanos con la posibilidad de conseguir el tricampeonato, ya que desea repetir los oros que consiguió tanto en Guadalajara 2011 como en Toronto 2015.

“Debo concentrarme en Lima, tengo la oportunidad de intentar ser tricampeón panamericano y obviamente eso me motiva. Sé que las competencias son duras, pero sé que con esas cosas, con todo el cariño y el amor de mi familia y el equipo espero que sea suficiente para dar el resultado”, finalizó el medallista olímpico en Londres 2012.

Estos serán los segundos Juegos Panamericanos que Iván García afronte sin la compañía de Germán Sánchez, ya que el “Duva” también se ausentó de Toronto 2015, debido a una lesión en el hombro.

Cambia residencia

Kevin Berlín se mudó a Guadalajara tras renunciar al equipo de la entrenadora china MaJin, esto alegando que no recibió el respaldo necesario: “Cierro mi ciclo con el equipo de MaJin, desilusionado por no respaldarme para Lima 2019 y Gwangju, a pesar de ganarme mi lugar en el control técnico. Viajo ilusionado a Jalisco para incorporarme al equipo de Bautista y buscar lo mejor para México con Iván García”.