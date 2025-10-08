Aliados UNIVA fortalece lazos en la educación

Los anfitriones –todos los directivos, jefes y coordinadores del campus Tepeyac- encabezados por Yadira Robles, directora del campus Guadalajara UNIVA, recibieron con una sonrisa a los invitados, quienes escucharon atentos la ponencia La Gratitud: Una mirada desde la neurociencia impartida por la doctora Beatriz Pelayo Aréchiga. Durante el evento se sirvió un delicioso desayuno que incluyó fruta fresca de temporada, enchiladas suizas o enmoladas, pan dulce, café y jugo.

Aliados UNIVA. GENTE BIEN JALISCO / Cortesía

Elena Gómez y Rosa María Ponce. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Este acercamiento tiene el objetivo de reafirmar el compromiso de UNIVA campus Tepeyac con la educación y la transformación integral de los jóvenes, impulsando su crecimiento académico, personal y humano, para que se conviertan en los líderes y profesionales que la sociedad necesita. De esta manera, se construye un futuro de oportunidades sustentado en la excelencia académica, los valores y la formación integral de cada alumno.

Norma Estrada, Sofía Altamirano y Ana María González. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Preparatorias Asistentes:

Cervantes Costa Rica, Colegio Independencia, Anáhuac Garibaldi, Colegio Reforma, Instituto Tlaquepaque, IT Santa Anita, Fray Pedro de Gante, Colegio Guadalajara, HYCIG, San Pedro Teresa Barba, IT Innovation School GDL, Pedregal Santa Anita, Pedregal Bajío,

Colegio Victoria, Colegio Enrique Osso, Colegio México Nuevo, Centro Escolar México, Colegio Once México, Thomas Jefferson Valle Real, Instituto ASIS de Occidente, ITEA, ITEA Tlaquepaque, Gómez Mendiola, CEDI, Palmares, Colegio Franciscano Santa Anita, CONALEP Jalisco, Centro Educacional Tlaquepaque, Prepa IN VIA.

Carlos Moller. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Secundarias Asistentes:

Colegio Británico, Colegio Juana de Arco, Clairmont School, Colegio Albert Camus, Colegio la Paz, Rudyard Kipling, Técnica 89, Colegio Guadalupe, Colegio Matel, Anglo Francés Las Fuentes, Instituto Colón, Pierre Fauré, Instituto Verde Valle, Instituto Británico, Colegio Camelot, Anglo Francés Santa Anita, Instituto Philadelphia, Martin Luther King, Instituto Alberici, Anahuacalli, Finlandés Zapopan, Colegio IDEO, Isabel la Católica, Juan Sebastián Bach, Colegio Inglés, Colegio Cambridge, Ker Liber, Mixta 4, Colegio Madrid, Finlandés Santa Anita, Colegio Oxford, Secundaria 14, Roosvelt School, José Clemente Orozco, Secundaria 51, Bertha Von Glummer, Instituto Gabriel Marcel, Instituto América Latina.

Emmanuel Monteón, Martha Elena Vázquez y Erick Rogelio. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Evento: Aliados UNIVA. Lugar: Salón de Usos Múltiples de UNIVA campus Tepeyac. Fecha: 1 y 2 de octubre de 2025.

