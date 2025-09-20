Luago de que el exsecretario de Seguridad de Tabasco llegara a México a enfrentar un proceso penal leugo de ser captura en Paraguay, muchos se cuestionan si será trasladado a Tabasco. ¿Qué se sabe al respecto?

Un juez de Tabasco dictó prisión preventiva al presunto cabecilla de "La Barredora", Hernán "N", "El Abuelo" o "Comandante H", por lo que permanecerá preso en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.

No te pierdas: Llega frente frío a México esta día de la próxima semana

Durante la audiencia inicial celebrada este viernes por videoconferencia, el exjefe policiaco tabasqueño se reservó su derecho a declarar sobre las acusaciones de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión que le imputó la Fiscalía General del Estado en la causa penal 386/2025.

Asimismo, se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se resolverá hasta el próximo martes en continuación de la diligencia inicial, señalaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco.

Tras formalizarse su detención en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 (Cefereso), conocido como El Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, se precisó que el presunto líder criminal responderá sólo a través de sus abogados.

Por otro lado, el fiscal general del Estado de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, reveló que Hernán "N" podría enfrentar una condena de hasta 158 años de prisión, en caso de ser declarado culpable por los delitos que se le imputan.

Te puede interesar: Sábado de lluvia para Guadalajara a esta hora del día

Sin abundar en detalles, el funcionario explicó que esta sentencia sería por los delitos del fuero común; sin embargo, se sumarían otros que son del fuero federal.

No obstante, recordó que aún faltan varias etapas del proceso penal que se sigue contra el exsecretario de Seguridad de Tabasco.

"[De ser] penalmente responsable, es decir, que sea sentenciado Hernán 'N' la penalidad que alcanzaría por lo que hace al secuestro sería de 50 a 100 años; por lo que hace la asociación delictuosa, de 7.5 a 18 años, y por la extorsión, de 20 a 40 años, esa es la penalidad que alcanzaría", señaló.

Y agregó: "Estamos todavía a mucha distancia de ello, hay que ir por varias etapas del proceso penal, pero les estaremos informando".

Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros también señaló que el presunto líder del grupo criminal "La Barredora" no será llevado a Tabasco por cuestiones de seguridad.

El también conocido con el alias de "Comandante H" fue expulsado de Paraguay, país donde fue capturado y ayer llegó a México, siendo ingresado al penal de El Altiplano.

En entrevista, el fiscal de Tabasco refirió que este viernes se llevó a cabo la audiencia para el cumplimiento de la orden de aprehensión y posteriormente pasar a la imputación de delitos contra este personaje, y recordó que se trata de una audiencia privada, en línea con interconexión con el penal y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Refirió que son varios los actores investigados al haber estado involucrados con el exfuncionario estatal, aunque dijo reservarse los nombres por cuestiones de seguridad.

Cuestionado sobre la polémica que se armó en redes debido a los retrasos en el traslado de Hernán "N" a México, Vázquez Landeros indicó que de acuerdo con la coordinación que se tiene con la FGR, esta situación se debió a temas relacionados con el clima y con el combustible de la aeronave en la que era trasladado.

"Él no ha pisado Tabasco, él llegó directamente al Aeropuerto Internacional de Toluca".

"¿Pero va a ser trasladado a Tabasco?", se le preguntó.

"No, va a permanecer en el penal número uno federal", añadió.

"¿Es por seguridad que no viene a Tabasco?", se le insistió.

"Sí es un tema de seguridad", apuntó el funcionario.

Refirió que de la coordinación con las autoridades federales no se tiene conocimiento oficialmente de que exista una orden de aprehensión del fuero federal.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA