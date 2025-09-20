Hasta ahora, 2024 ha sido el mejor año de lluvias para Chapala, considerando los niveles que ha logrado el lago en el presente temporal de lluvias.

Chapala se encuentra, hasta el 19 de septiembre del presente año, al 70.18 por ciento de su capacidad. Es decir, presenta un volumen de 5,541.96 Millones de metros cúbicos (Mm3); de acuerdo al análisis de la Comisión Estatal del Agua (CEA) Jalisco, con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El lago de tiene una capacidad total de 7,897 Mm3.

Lo anterior representa un incremento constante en los últimos días del mes y hasta ayer viernes, la cota es de 95.7200 m.

Una cota es el valor numérico de un nivel cualquiera con respecto a otro nivel al que previamente se le ha asignado una cota fija. En todo el mundo se usa como nivel fijo el del mar, cuya cota es 0.00m.

El lago de Chapala tiene una superficie total de 114,659 hectáreas (ha), de las cuales Jalisco ocupa el 86% y Michoacán el 14 por ciento.

Este lago, el más grande de la República Mexicana, es la principal fuente de abastecimiento de agua potable del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), porque aporta el 60% del agua que llega a la ciudad.

Cuerpos acuíferos se benefician del temporal de lluvias

Pero no es todo, puesto que Chapala no es el único acuífero beneficiado en la entidad. La Presa Calderón (también conocida como Presa Elías Chávez), otra de las fuentes de agua de la metrópoli —la cual produce alrededor del 14% del recurso que llega a la ciudad—, también ha logrado recuperar parte de su volumen.

Según las estadísticas de la Conagua, el pasado 15 de mayo el Reporte Diario del Nivel de Presas de Jalisco indicó que la Presa Calderón se encontraba al 65.44% de su capacidad, con 52.35 hectómetros cúbicos de agua, mientras que para el día 5 de septiembre se encontraba ya al 106.29% de su capacidad medida, con 85.03 hectómetros cúbicos. Esto representa un aumento de 32.68 hectómetros cúbicos de agua en su volumen de llenado.

Con esta cifra, la Presa Calderón también reporta su segunda mejor recuperación en cuanto al periodo analizado desde 2019, con un incremento del 40.85%. En comparación, en el mismo periodo de 2024 la presa alcanzó un aumento del 53 por ciento.

Otra presa clave para la entidad es la Presa El Zapotillo, inaugurada oficialmente en el mes de agosto de 2024, gracias a la cual llegan tres metros cúbicos por segundo adicionales a la ciudad. Y debido a que la Conagua ha comenzado a analizar sus niveles muy recientemente, no es posible hacer comparaciones respecto al llenado durante el actual temporal.

Sin embargo, el reporte diario de presas compartido por la dependencia federal informa que este cuerpo de agua, al 5 de septiembre de este 2025, se encuentra al 105.53% de su capacidad, con un volumen de 48.386 hectómetros cúbicos de agua.

Niveles del Lago de Chapala son alentadores

Para el investigador y especialista en temas de agua, Juan Pablo Macías, los actuales niveles del Lago de Chapala representan un panorama alentador para el Área Metropolitana de Guadalajara y los habitantes aledaños al cuerpo de agua, aunque advirtió que la recuperación del vaso lacustre ha sido lenta en este temporal de lluvias.

Explicó que este comportamiento es normal, ya que los suelos y embalses deben absorber el agua antes de que comiencen los escurrimientos hacia el lago.

"Los niveles de Chapala no suben de manera significativa porque los escurrimientos no se empiezan a generar hasta que las presas y los embalses del alto, medio y bajo Lerma empiezan a llenarse, y hay que recordar también que los suelos están muy secos al inicio del temporal", expresó.

El especialista señaló que Chapala aún no alcanza su punto máximo de recuperación, pero confió en que, de continuar las lluvias como hasta ahora, podría llegar por arriba del 70% hacia mediados de octubre, lo que representaría una buena noticia tanto para la salud del ecosistema como para las poblaciones que dependen del lago.

"Yo creo que puede llegar arriba de un 70%, lo cual sería una muy buena noticia para la salud del lago y para los habitantes de la ciudad que dependemos mayormente del suministro de agua desde ahí", mencionó.

