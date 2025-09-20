Esta es la relación entre el consumo de gasolina y el color del auto

En cuestión de ahorro de gasolina, cualquier sugerencia es bien recibida por los propietarios de automóviles. Así que esta información te puede ser útil:

Un consumo excesivo puede atribuirse a diversas causas: fugas, conducción agresiva, sensores de temperatura defectuosos y... ¿El color del auto? Pues un estudio realizado por el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley reveló que este último factor también influye.

Aquí te decimos qué tono de coche gasta más gasolina , según los hallazgos de esta investigación.

¿Qué color de auto gasta más gasolina?

"Cool Cars Project" es el nombre de la investigación que el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, junto con la Comisión de Energía de California (CEC por sus siglas en inglés), le dio a esta investigación con sorprendentes hallazgos.

Para empezar, hay que señalar que el objetivo principal del estudio era reducir el uso del aire acondicionado por medio de la disminución de la temperatura ambiente dentro del carro.

Como parte del procedimiento, los investigadores dejaron dos autos bajo el sol para ver cuál acumulaba mayor calor. Un coche era de color oscuro y otro de un tono claro.

Después de un par de horas, los expertos descubrieron que el vehículo oscuro tenía 6 grados más de temperatura que el auto de color claro .

¿Cómo afecta esto a la gasolina? Si la temperatura ambiente del coche aumenta, seguramente utilizaremos el aire acondicionado . Pero el uso excesivo de este demanda un mayor consumo de combustible.

Según la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, el aire acondicionado consume 10% más de combustible. Por tal motivo, se debe encender lo menos posible, si queremos ahorrar gasolina .

¿Por qué comprar un auto de color claro?

Los coches de colores claros tardan en absorber el calor de la temperatura, ello porque "rebotan" un 60% la luz solar , esto de acuerdo con el Laboratorio Lawrence Berkeley.

Además de repeler el calor y gastar menos combustible, los autos en tonos blanco, gris o plateado tienen un menor desgaste en su pintura . Al reflejar los rayos del sol, estos no afectan gravemente al exterior del carro, logrando que la pintura dure más tiempo, explica la empresa financiera Banpais.

Por otra parte, los vehículos de colores claros tienen mayor visibilidad. Esto puede ayudar a evitar accidentes en carreteras o identificar la unidad de manera más rápida en cualquier tipo de emergencia.

