Una intensa tormenta afectó a gran parte de la cabecera municipal de Puerto Vallarta la tarde de ayer viernes, aunque hasta el momento, el saldo es blanco y únicamente se reportan daños materiales.

De acuerdo a información de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, la fuerte tormenta colapsó avenidas como la Francisco Medina Ascencio y la México, que lucieron saturadas de tráfico debido al incremento del agua. En redes sociales se compartieron imágenes que mostraban la magnitud de la inundación. Además, también se reportó un derrumbe en la carretera 200, a la altura de Playa Palmares, como consecuencia de un derrumbe.

Te puede interesar: Sábado de lluvia para Guadalajara a esta hora del día

Canales como el Pluvial y el río Pitillal lucieron repletos y se informó de desbordamiento que afectó a zonas aledañas.

Fueron varios usuarios de redes quienes dieron testimonio de autos varados, inundaciones, canales desbordados y caos vial en el municipio costero de Jalisco.

Colonias como La Bobadilla, La Floresta, Las Glorias, Portales, Palo Seco, Villas de Guadalupe e Ixtapa, entre otras, fueron reportadas con inundaciones de consideración y afectaciones.

Además, autoridades municipales informaron más tarde el cierre total vías como Avenida México y Las Palmas, así como Avenida Ejército Mexicano y Manuel Lepe debido al desbordamiento de canales. En el lugar, unidades de tránsito colaboraron a los automovilistas para tomar alternativas.

A través de un comunicado, Protección Civil Vallarta informó que:

"Por instrucciones del presidente Luis Munguía, la dirección de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, encabezada por el ingeniero Misael López Muro, desplegó de manera inmediata a su personal para atender los diversos reportes generados durante y después de la tormenta".

Hasta ahora:

15 vehículos arrastrados

42 viviendas inundadas

12 árboles caídos

12 rescates de personas

4 derrumbes

También se pudieron observar árboles caídos, autos arrastrados por la corriente y motociclistas que tuvieron que dejar sus vehículos para ponerse a salvo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA