¿Por qué en lluvias predominan los socavones en Guadalajara?

Debido a que este fenómeno se desarrolla debajo de la superficie y avanza sin ser visible, no es posible predecir cuándo ocurrirá el colapso

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Los socavones pueden presentar formas distintas, como cuencos poco profundos o vacíos colapsados, con paredes empinadas y verticales. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) ha registrado, como gran parte del país, un temporal de lluvias copioso y eso representa que los socavones aparecen con mayor regularidad, pero ¿A qué se debe?

El municipio de Guadalajara es donde se registran más socavones debido a que las redes del Siapa tienen entre 30 y 70 años de antigüedad. Estas tuberías se rompen, provocan fugas y, posteriormente, socavones

Las colonias incidencia de hundimientos son:

  1. Agua Blanca
  2. Arenales Tapatíos
  3. Álamo Industrial
  4. Alcalde Barranquitas
  5. Americana
  6. Independencia
  7. Atemajac del Valle
  8. Atlas
  9. Belisario Domínguez
  10. Blanco y Cuéllar
  11. Centro de Guadalajara
  12. Constitución
  13. Del Fresno
  14. Jalisco
  15. Manuel Ávila Camacho
  16. Medrano
  17. Moderna
  18. Miravalle
  19. Oblatos
  20. Providencia

¿Qué provoca los socavones en Guadalajara?

Los socavones se forman debido a la erosión por sufusión, que es el desgaste de las partículas finas del suelo causado por el agua subterránea.

Este proceso puede llevar al colapso y hundimiento del terreno con el tiempo. Otros factores, como la degradación de la superficie, la deforestación y los cambios en el uso del suelo, también pueden contribuir a la formación de socavones.

Para detener la evolución del socavón, se menciona la posibilidad de estabilizar las laderas, aunque este es un procedimiento costoso, y rellenar el socavón no sería eficaz, ya que cualquier material añadido sería erosionado.

Debido a que este fenómeno se desarrolla debajo de la superficie y avanza sin ser visible, no es posible predecir cuándo ocurrirá el colapso.

¿Cuál el tamaño de un socavón?

Los tamaños de los socavones varían considerablemente: pueden ser desde unos pocos metros hasta extenderse a varias hectáreas. Su profundidad también es diversa; algunos tienen solo 30 centímetros, mientras que otros pueden tener caídas de varios cientos de metros.

Los socavones pueden presentar formas distintas, como cuencos poco profundos o vacíos colapsados, con paredes empinadas y verticales. En ocasiones, cuando se acumula agua en su interior, se forman estanques.

