El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) ha registrado, como gran parte del país, un temporal de lluvias copioso y eso representa que los socavones aparecen con mayor regularidad, pero ¿A qué se debe?

El municipio de Guadalajara es donde se registran más socavones debido a que las redes del Siapa tienen entre 30 y 70 años de antigüedad . Estas tuberías se rompen, provocan fugas y, posteriormente, socavones.

Las colonias incidencia de hundimientos son:

Agua Blanca Arenales Tapatíos Álamo Industrial Alcalde Barranquitas Americana Independencia Atemajac del Valle Atlas Belisario Domínguez Blanco y Cuéllar Centro de Guadalajara Constitución Del Fresno Jalisco Manuel Ávila Camacho Medrano Moderna Miravalle Oblatos Providencia

¿Qué provoca los socavones en Guadalajara?

Los socavones se forman debido a la erosión por sufusión, que es el desgaste de las partículas finas del suelo causado por el agua subterránea .

Este proceso puede llevar al colapso y hundimiento del terreno con el tiempo. Otros factores, como la degradación de la superficie, la deforestación y los cambios en el uso del suelo, también pueden contribuir a la formación de socavones .

Para detener la evolución del socavón, se menciona la posibilidad de estabilizar las laderas, aunque este es un procedimiento costoso, y rellenar el socavón no sería eficaz, ya que cualquier material añadido sería erosionado.

Debido a que este fenómeno se desarrolla debajo de la superficie y avanza sin ser visible, no es posible predecir cuándo ocurrirá el colapso .

¿Cuál el tamaño de un socavón?

Los tamaños de los socavones varían considerablemente: pueden ser desde unos pocos metros hasta extenderse a varias hectáreas. Su profundidad también es diversa; algunos tienen solo 30 centímetros, mientras que otros pueden tener caídas de varios cientos de metros.

Los socavones pueden presentar formas distintas, como cuencos poco profundos o vacíos colapsados, con paredes empinadas y verticales. En ocasiones, cuando se acumula agua en su interior, se forman estanques.

