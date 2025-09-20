El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante el fin de semana y hasta mediados de la próxima semana se esperan condiciones atmosféricas adversas en gran parte del país. Factores como el monzón mexicano, varios canales de baja presión, zonas de inestabilidad y la presencia de una baja presión con potencial ciclónico provocarán lluvias de diferente intensidad en la mayor parte del territorio nacional.

Para el sábado y domingo, se anticipan lluvias fuertes en el noroeste, norte, noreste, oriente y centro del país, así como precipitaciones muy fuertes en el occidente, sur y sureste, incluyendo la Península de Yucatán. Estados como Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche podrían registrar lluvias puntuales intensas, acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y riesgos de inundaciones, deslaves y aumento en ríos y arroyos.

En las primeras 24 horas, el monzón mexicano y la interacción de canales de baja presión generarán chubascos y tormentas en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. También se prevén lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán, mientras que al sur, la baja presión frente a las costas de Guerrero y Oaxaca aumentará la probabilidad de precipitaciones intensas. En el sureste y la Península de Yucatán, los acumulados también serán significativos.

Para el domingo 21 de septiembre, el pronóstico indica intensificación de lluvias en el sur y sureste del país, con precipitaciones intensas en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche. También se esperan fuertes tormentas en Jalisco, Colima, Michoacán y Puebla. Estas condiciones estarán acompañadas por oleaje elevado en costas del Pacífico sur y rachas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora en algunas entidades.

Entre el lunes 22 y el miércoles 24 de septiembre, el panorama continuará siendo complicado. Dos frentes fríos ingresarán al norte del país, reforzando las lluvias en el noreste y provocando fuertes vientos en Baja California. En paralelo, una baja presión con alta probabilidad de convertirse en ciclón tropical avanzará frente a las costas del Pacífico sur y occidente, dejando lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Además, una onda tropical afectará la Península de Yucatán y el sureste, con acumulados importantes en Veracruz, Tabasco y Chiapas.

El SMN advirtió que las precipitaciones pronosticadas en todo el periodo podrán estar acompañadas de tormentas eléctricas y granizadas. Asimismo, persiste el riesgo de crecidas repentinas en ríos y arroyos, deslaves en zonas montañosas, encharcamientos urbanos e inundaciones en áreas bajas. Se recomienda a la población estar atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones ante las condiciones previstas.

