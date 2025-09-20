Una tragedia más acontenció en Guanajuato, específicamente en el municipio de Irapuato, luego de una ataque por hombres armados que dejó como saldo dos personas muertas, entre ellas una mujer embarazada.

Un hombre y una mujer embarazada fueron asesinados y otra resultó lesionada en un ataque armado a una pollería registrado este viernes en la colonia El Cantador, una de las zonas acechadas por extorsionadores, en Irapuato.

Dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron a la "Pollería Fuent's" minutos después de las 12:00 horas del 19 de septiembre de 2025, y dispararon contra las personas que estaban adentro.

Las detonaciones generaron terror entre comerciantes y personas que transitaban por el bulevar Los Reyes, quienes dieron aviso al Sistema de Emergencias 911.

Después de protagonizar el crimen, los individuos huyeron.

En el local falleció un hombre, presuntamente propietario del negocio, y una de sus dos empleadas, la otra fue trasladada a un hospital en condiciones críticas.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal condenó la agresión cometida contra las tres personas y confirmó el fallecimiento de una mujer y un hombre.

Señaló que coadyuvará con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para aportar la información necesaria para identificar, ubicar y detener a los responsables.

OA