El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prepara este sábado 20 de septiembre para una jornada de tormentas en horas de la tarde y por la noche. Estos son los detalles del clima de acuerdo al pronóstico:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que para la región Pacífico Centro se espera cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana ambiente fresco a templado, siendo cálido en la mayor parte de Colima, sur de Michoacán y costas de la región. Posibilidad de lluvias aisladas en zonas costeras. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán; lluvias puntuales fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como rachas menores a 30 km/h en zonas de Nayarit. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas Jalisco, Colima y Michoacán.

Por su parte, Meteored prevé para Guadalajara este día chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La probabilidad de lluvia es del 70 por ciento, aunque es más posible que las precipitaciones se presenten por la tarde - noche.

Guadalajara espera parcialmente nuboso esta mañana, con temperaturas alrededor de 21 °C. Por la tarde, lluvia débil con cielo parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 26 °C. Durante la noche, habrá chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con temperaturas cercanas a los 19 °C. Vientos del Este a lo largo del día, con una velocidad media de 8 km/h.

Lluvia en Guadalajara

11:00 AM Parcialmente nuboso 24 °C 02:00 PM Nubes y claros 27 °C 05:00 PM Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia) 27 °C 08:00 PM Tormenta (30% de probabilidad de lluvia) 22 °C 11:00 PM Lluvia débil (40% de probabilidad de lluvia) 19 °C

La posibilidad más fuerte de que las lluvias se presenten es alrededor de las 23:00 horas.

Clima nacional del domingo 21 al martes 23 de septiembre de 2025

Durante el periodo de pronóstico, el monzón mexicano en combinación con divergencia y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Un canal de baja presión sobre el noreste y oriente del territorio nacional, divergencia y el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, además del centro de la República Mexicana.

Al final del periodo de pronóstico, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noreste del país.

Se prevé que, en el transcurso del domingo y lunes, la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico podría intensificarse a un ciclón tropical frente a las costas de Guerrero, en combinación con la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico sur, originarán lluvias fuertes a muy fuertes, vientos fuertes y oleaje elevado en el sur y occidente de México, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Guerrero. Se pronostica que el posible ciclón tropical, se desplace hacia el oeste, de forma paralela a las costas mexicanas.

En el transcurso del domingo, una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán, desplazándose gradualmente sobre dicha península y el sureste del país, en interacción con una vaguada en niveles altos, originando lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

