Un frente frío estaría por aparecer pronto en México, advirtió el pronóstico del clima elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

En el pronóstico del domingo 21 al martes 23 de septiembre de 2025 se espera que el monzón mexicano en combinación con divergencia y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Un canal de baja presión sobre el noreste y oriente del territorio nacional, divergencia y el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, además del centro de la República Mexicana.

Al final del periodo de pronóstico, es decir, el próximo martes 23 de septiembre, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noreste del país.

El seguimiento diario de frentes fríos que ingresan a territorio nacional, inicia en septiembre y continua hasta el mes de mayo del siguiente año.

Se prevé que, en el transcurso del domingo y lunes, la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico podría intensificarse a un ciclón tropical frente a las costas de Guerrero, en combinación con la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico sur, originarán lluvias fuertes a muy fuertes, vientos fuertes y oleaje elevado en el sur y occidente de México, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Guerrero. Se pronostica que el posible ciclón tropical, se desplace hacia el oeste, de forma paralela a las costas mexicanas.

En el transcurso del domingo, una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán, desplazándose gradualmente sobre dicha península y el sureste del país, en interacción con una vaguada en niveles altos, originando lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

