El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un organismo del gobierno de México dedicado a impulsar el bienestar y la calidad de vida de quienes tienen 60 años o más.

Mediante distintos programas y servicios, busca garantizar que este sector de la población acceda a beneficios que fortalezcan su desarrollo integral y fomenten su participación activa en la comunidad.

Una de las principales herramientas para obtener dichos beneficios es la credencial del INAPAM, la cual otorga descuentos y ventajas en ámbitos como transporte, salud, alimentación, actividades culturales y recreativas. Gracias a esta tarjeta, las personas mayores pueden acceder a precios preferenciales en diversos productos y servicios, favoreciendo así su bienestar y una mejor calidad de vida.

¿Cuándo es necesario renovar la tarjeta?

La Tarjeta INAPAM no expira ni necesita renovarse cada cierto tiempo, desde el momento en que una persona mayor de 60 años la obtiene, puede hacer uso de ella de manera permanente para acceder a descuentos y beneficios. No se requiere ningún trámite extra para conservar su validez.

Sin embargo, aun cuando la tarjeta se mantiene vigente, es recomendable tramitar una reposición en las siguientes situaciones:

Reposición por daño o pérdida: Si la tarjeta se encuentra en mal estado o se extravía, se debe tramitar una reposición.

Actualización de datos personales: En caso de cambios en la información registrada, como nombre, fotografía o firma, es necesario solicitar una nueva credencial.

Procedimiento para obtener o reponer la tarjeta INAPAM

El trámite para obtener o reponer la Tarjeta INAPAM es gratuito y sencillo. Los interesados deben acudir a los módulos de afiliación del INAPAM, donde deberán presentar la siguiente documentación:

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente: Puede ser la credencial del INE, pasaporte vigente, cédula profesional, entre otras.

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: Recibos de servicios como luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre del solicitante.

Fotografía reciente tamaño infantil.

Una vez entregados estos documentos, la credencial se emite de forma inmediata en la mayoría de los casos. Recuerda que pasar sacar la credencial debes acudir a los módulos INAPAM de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

