TikTok seguirá en EU bajo control limitado de China, confirma Casa Blanca

La Casa Blanca afirmó este sábado que únicamente resta la firma para concretar el acuerdo que permitirá a TikTok continuar operando en Estados Unidos, bajo la gestión de una empresa con participación china muy limitada.

"Tenemos plena confianza en que el acuerdo está finalizado. Solo falta estampar la firma, y el equipo del presidente (Donald Trump) está trabajando en coordinación con sus contrapartes chinas para hacerlo realidad", declaró la portavoz Karoline Leavitt en una entrevista con Fox News.

Leavitt respondió así a preguntas sobre el marco del acuerdo, que se estableció esta semana durante negociaciones bilaterales en Madrid. Aunque se conocen pocos detalles al respecto, el propio Trump aseguró ayer que prácticamente está concluido, tras mantener una conversación telefónica con el presidente chino, Xi Jinping.

Pekín en cambio se limitó a decir en un comunicado de Xi publicado por medios estatales que China "respeta la voluntad de las empresas" que negocian una nueva fórmula para que la popular plataforma no se vea obligada a cerrar en Estados Unidos.

Leavitt aseguró hoy que el acuerdo esbozado "prioriza" los intereses nacionales e implica que en el país norteamericano "TikTok tendrá mayoría accionaria estadounidense. Habrá siete miembros en el consejo directivo que controla la aplicación en Estados Unidos, y seis de ellos serán estadounidenses".

En 2024 el Congreso estableció, anteponiendo la seguridad nacional, que para que TikTok no sea cerrada en Estados Unidos la sociedad que opere la aplicación en el país debe quedar lo suficientemente desligada de la matriz china, ByteDance, especialmente en lo referente al acceso que Pekín pueda tener a servidores que almacenen datos de usuarios.

En ese sentido Leavitt dijo que "la gestión de datos y la privacidad estarán a cargo de Oracle", una de las empresas que tendrán participación mayoritaria en la nueva sociedad operadora , y que " el algoritmo también estará controlado por Estados Unidos".

"Todos estos detalles ya han sido acordados. Ahora solo necesitamos que el acuerdo se firme, y preveo que eso sucederá en los próximos días", añadió la portavoz.

En todo caso, esta semana Trump amplió -por cuarta vez este año- el plazo para que TikTok pueda seguir disponible en suelo estadounidense, donde funcionará al menos hasta el 16 de diciembre.

XP