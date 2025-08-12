Esta mañana, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch , dio a conocer los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad que, basada en ocho ejes estratégicos, trabajo y coordinación con los diferentes órganos que componen el Gabinete de Seguridad —dirigido por la Presidenta Claudia Sheinbaum —, el Gobierno de México busca formar una verdadera república del bienestar con armonía entre pueblo y gobierno.

Los ocho ejes prioritarios que componen la Estrategia Nacional de Seguridad Pública son los siguientes:

Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia

Garantizar empleo, educación, salud y bienestar

Pleno respeto y promoción de los derechos humanos

Regeneración ética de la sociedad

Reformular el combate a las drogas

Emprender la construcción de la paz

Recuperación y dignificación de los centros penitenciarios

Seguridad pública, seguridad nacional y paz

Según el titular, los resultados que se dan a conocer durante "La Mañanera" comprenden el periodo de las últimas 3 semanas, en las cuales, gracias a los trabajos conjuntos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), SSPC, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalías y autoridades Estatales, se ha logrado la detención de 2 mil 458 personas y el aseguramiento de :

900 armas de fuego

12 toneladas de droga

Se inhabilitaron además 65 laboratorios para la elaboración y producción de drogas

¿Cuántos integrantes de "La Barredora" se han detenido hasta el momento?

La creación de "La Barredora" tenía como objetivo original eliminar al huachicolero Andrés Rodríguez "El Kalimba", presunto autor intelectual del asesinato del director del Conalep, Carlos Garrido Gular .

Desde la mañana del 16 de julio , la SSPC publicó una tarjeta informativa en nombre del Gabinete de Seguridad, donde se anunció que Hernán Bermúdez está vinculado como fundador de un grupo criminal en Tabasco y también se dio a conocer el iniciO una carpeta de investigación contra el exsecretario de Seguridad de Tabasco en la administración de Adán Augusto López. Se tiene conocimiento que el 26 de enero del presente año, Bermúdez salió del país.

La tarjeta informativa da cuenta de la notificación roja emitida por Interpol , y que ya se realiza su búsqueda a nivel internacional, en coordinación con agencias de seguridad.

Por otro lado, el día 23 de julio se dio a conocer que Ulises "N", alías "El Mamado", "El Pinto" y/o "88" , fue detenido en Jalisco . El señalado es considerado uno de los tres líderes del grupo criminal “La Barredora” y como uno de los principales generadores de violencia en Tabasco.

De acuerdo con las autoridades de dicha entidad del sureste, "El Pinto", junto a Hernán Bermúez Requena, alias "Comandante H", exsecretario de Seguridad de Tabasco, actualmente prófugo, y Carlos Tomás Díaz Rodríguez, operador financiero, alias "El licenciado Tomasín" —detenido el 19 de enero en Puebla—, eran los tres líderes que encabezaban “La Barredora”.

Te puede interesar: AICM, cerrado por segunda vez en menos de 24 horas por culpa de las lluvias

"El Mamado" fue detenido por elementos de la Marina en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y trasladado vía aérea a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México.

En marzo de 2020 habría sido reclutado por Bermúdez, entonces titular de la SSPC en Tabasco, para formar el grupo criminal “La Barredora”, llegando a ser su segundo al mando y uno de los principales generadores de violencia en esta entidad del sureste del país.

Bermúdez Requena delegó la estructura operativa a Ulises por ser su colaborador más cercano; se convirtió en su mano derecha.

La mañana del 6 de agosto, el Gabinete de Seguridad emitió un comunicado conjunto donde declara haber detenido a Arturo "N", otro de los líderes del grupo criminal.

Además de los ya mencionados, este 12 de agosto , desde Palacio Nacional, García Harfuch informó que, gracias a la Estrategia, "se ha registrado la disminución del 48 % en los delitos con respecto a febrero del 2025.

" En las últimas semanas, se han realizado 4 operativos coordinados en diferentes municipios en Tabasco y en Jalisco, donde fueron detenidas 11 personas relacionadas con 'La Barredora', entre las que destacan Ulises 'N' , [...] uno de los líderes de esta organización [...] cuenta con orden de aprehensión por la Fiscalía General del Estado de Tabasco por asociación delictuosa y se le relaciona con extorsiones, secuestro, trasciendo de droga y robo de combustible" apuntó el titular.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF