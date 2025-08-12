Dónde y cómo se puede reportar una inundación en CDMX

La temporada de lluvias que inicio este año el 15 de mayo, se espera que termine hasta el 30 noviembre, por lo que en los próximos meses conviviremos con mútliples lluvias, las cuales llegan a provocar todo tipo de incidentes. Uno de los más comunes en estas fechas son las coladeras tapadas y las calles inundadas.

¿Cómo y en dónde se reportan coladeras tapadas y calles inundadas en CDMX?

Las entidades encargadas de estos siniestros es la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC-CDMX) las cuales reciben y solucionan dichos reportes en la Ciudad de México.

Para ello debes comunicarte a los siguientes números:

Locatel: 55 5658 1111

SACMEX: 55 5654 3210

Línea H2O (426)

Aunque no es la única vía para reportar una una calle inundada o una coladera tapada, pues también lo puede hacer por vía remota, a través del siguiente enlace. E incluso también puede levantar el reporte por la aplicación móvi, en la sección “Reportes”, donde es posible adjuntar fotografías y geolocalizar el incidente.

Para levantar el reporte en SUAC sólo necesitas contar con tu cuenta LLAVE CDMX, de no contar con ella sólo debes proporcionar tu nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico.

Cabe mencionar que al momento de hacer el reporte debes describir de manera clara y precisa la solicitud del servicio, señalando los hechos y la ubicación exacta del lugar donde se requiere el servicio, indicando una referencia y señalar entre que calles se ubica.

BB