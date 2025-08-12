Martes, 12 de Agosto 2025

Harfuch defiende estrategia en Sinaloa pese a no estar en la situación deseada

Harfuch destacó el reforzamiento de seguridad por parte de las Fuerzas Armadas, y la baja en homicidios en Culiacán

En la conferencia matutina de este martes, el secretario reconoció que Sinaloa todavía no se encuentra en la situación que se desea. SUN / D. SIMÓN

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), defendió la estrategia de seguridad del gobierno federal en Sinaloa.

Harfuch destacó el reforzamiento de seguridad por parte de las Fuerzas Armadas, y la baja en homicidios en Culiacán.

Sin embargo, en la conferencia matutina de este martes, el secretario reconoció que Sinaloa todavía no se encuentra en la situación que se desea.

"Sabemos que no es todavía la situación que queremos, pero vamos a estar de manera permanente yendo, como hemos estado yendo con el Gabinete de Seguridad por instrucciones de la Presidenta, hasta que la situación se restablezca por completo", señaló.

Añadió que la estrategia continúa, con el  reforzamiento por parte de elementos de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. “Se han incrementado las operaciones, como lo anunciamos la semana pasada, habido liberaciones y localizaciones de personas privadas de la libertad”, detalló.

El secretario agregó: "Si nosotros revisamos la cantidad o la cifra de homicidios en Culiacán que hay en el último mes es mucho más baja a los últimos dos meses".

