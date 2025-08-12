Martes, 12 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Pensión Bienestar: Estos son los REQUISITOS para ser auxiliar

La Pensión Bienestar es uno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México

Por: Anel Solis

La Pensión Bienestar brinda un apoyo económico de 6 mil 200 pesos bimestrales a adultos mayores. ESPECIAL/ PROGRAMAS PARA EL BIENESTAR/ UNSPLASH/ K. Sikkema

La Pensión Bienestar brinda un apoyo económico de 6 mil 200 pesos bimestrales a adultos mayores. ESPECIAL/ PROGRAMAS PARA EL BIENESTAR/ UNSPLASH/ K. Sikkema

La Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores es uno de los programas del Gobierno de México dirigido a las personas adultas mayores de 65 años o más.

Este apoyo económico consiste en 6 mil 200 pesos bimestrales, entregados de forma directa mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, con la posibilidad de retirarlos en los cajeros de la misma institución bancaria.

Algo muy importante de destacar es que todos los derechohabientes de los Programas del Bienestar, incluyendo el de Pensión Bienestar, tienen derecho a designar a una persona auxiliar que los pueda acompañar en trámites, en caso de que así lo requieran.

¿Cuáles son los requisitos para ser auxiliar en la Pensión Bienestar?

Los requisitos que debe de cumplir la persona que se asignaría como auxiliar del derechohabiente de la Pensión Bienestar, son los siguientes: 

Lee también: Pensión Bienestar: ¿Qué sucede con el DINERO si fallece la o el beneficiario?

  • Ser mayor de edad
  • CURP y Comprobante de domicilio
  • Acta de Nacimiento y teléfono de contacto

¿Cómo puedo registrarme para ser auxiliar de un derechohabiente de la Pensión Bienestar?

Para registrar a la persona que se designará como auxiliar, se puede llamar a la Línea del Bienestar, 800 639 42 64, donde se solicitarán los datos del titular (quien debe tener a la mano los documentos correspondientes), así como los de la persona que se dará de alta.

Cabe destacar que el derechohabiente de la Pensión Bienestar solo puede registrar a una persona como auxiliar. Esta persona tiene la función de apoyar al beneficiario en caso de que, por motivos de salud, movilidad o edad avanzada, no pueda acudir directamente a los módulos de atención o le resulte difícil realizar algún trámite.

Te puede interesar: ¿Qué pasa si no cobro la Pensión Bienestar a tiempo?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones