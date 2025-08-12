Durante los últimos días, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se ha visto afectado por las lluvias torrenciales que han azotado la Ciudad de México y el Valle de México.

Los vuelos nacionales e internacionales programados tuvieron atrasos y cancelaciones para múltiples destinos, dejando varados a cientos de viajeros.

Ante estas complicaciones, las aerolíneas comenzaron a lanzar comunicados para mantener informados a los pasajeros sobre el estatus de los vuelos.

Así puedes saber si tu vuelo está retrasado o fue cancelado en AICM

Volaris y Aeroméxico, a través de sus cuentas oficiales de X, reportaron fallas en sus operaciones debido a las condiciones climatológicas, por lo que solicitaron a sus clientes estar al pendiente del estado de los vuelos por medio de su página web.

Viva Aerobús dio a conocer que derivado de las tormentas eléctricas que se reportan en la zona, es posible que los despegues y aterrizajes se vean afectados, por lo que hizo un llamado a los pasajeros para anticipar su llegada a las instalaciones aeroportuarias y checar la información de su vuelo antes de salir de casa.

Para checar el estatus de los vuelos, los viajeros de Aeroméxico pueden acceder aquí: https://www.aeromexico.com/es-mx/estatus-de-vuelo mientras que los usuarios de Volaris pueden consultarlo en esta liga: https://www.volaris.com/flightstatus?culture=en-US.

Para quienes viajan con Viva Aerobús, la aerolínea les sugirió consultar el estatus de los vuelos en este sitio: https://www.vivaaerobus.com/es-mx/flight-status.

En los tres casos se les solicitará a los pasajeros indicar el destino y origen de su vuelo, así como la fecha de salida, también se les solicitará su número de vuelo.

Las aerolíneas también dieron a conocer las políticas de protección a los usuarios que resultaron afectados.

Debido a los pronósticos de lluvias que seguirán afectando a la CDMX en los siguientes días, el AICM pidió a las personas con vuelos programados tomar sus precauciones y seguir los canales de comunicación del aeropuerto y las aerolíneas para mantenerse informados sobre modificaciones o cancelaciones de los viajes.

