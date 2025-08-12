El Cártel Nueva Generación (CNG) recibió un fuerte golpe en Michoacán, luego de que se desmantelara una de sus bases criminales. Así los hechos:

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán, localizó y destruyó un campo de concentración del Cártel Nueva Generación y sus aliados “Los Viagras”, en el municipio de Buenavista .

El predio utilizado por ese bloque criminal, autodenominado Cártel Michoacán Nueva Generación, fue encontrado durante un patrullaje de fuerzas estatales y federales, cerca de la localidad de Punta de Agua .

En el lugar, las autoridades encontraron uniformes con insignias de la célula delictiva y parches con las banderas de los países de Colombia y Ucrania, así como equipo táctico.

Los operativos han sido encabezados por el subsecretario de operación policial, José Ortega Silva, los cuales se extienden a otros municipios de la Tierra Caliente.

En Apatzingán, la SSP, reforzó el esquema de seguridad en la cabecera municipal y sus alrededores con la finalidad de combatir los delitos de alto impacto.

Principalmente -dijo la dependencia- el homicidio doloso y el combate a la extorsión.

Expuso, que las tareas reforzadas de seguridad las realizan elementos de la Guardia Civil en conjunto con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Los operativos consisten en patrullajes aéreos y terrestres, además de la instalación de módulos de inspección itinerantes y barridos con drones.

