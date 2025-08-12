Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) busca que en las autopistas de México solo se pueda utilizar el modelo de pago con TAG en las casetas. La implementación de esta tecnología busca que la reducción en el uso del efectivo provoque cambios positivos con respecto a la rapidez y eficiencia de cobro, así como mejorar la seguridad de los viajantes. Sin embargo, hay que prepararse para evitar contratiempos en el tránsito entre municipios y estados.

Con respecto a la implementación de esta modalidad de pago se busca comenzar a reducir los carriles de pago en efectivo de inmediato. No obstante, se pretende que el cambio sea progresivo rumbo a la normalización del pago con tecnología TAG en exclusivo.

¿Cuándo será obligatorio pagar con TAG en casetas?

Entonces, el pago exclusivo de casetas será obligatorio a partir de enero de 2026 en la mayoría de los carriles de cobro de autopistas federales. Con ello se busca acostumbrar al viajero el uso de la tecnología TAG, pues habrá mayor disponibilidad para esta tecnología y, por tanto, mejor velocidad en el tránsito.

Por ello, se recomienda que los conductores adquieran su TAG en los próximos meses que anteceden al año 2026. De esta manera evitarás complicaciones o retrasos en tus trayectos, especialmente si la circulación es parte de tu modo de vida. Cabe destacar que la tecnología ya se encuentra disponible en la mayoría de las autopistas de México.

Te puede interesar: Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB