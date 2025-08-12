Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que desde el inicio de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hay una disminución del 25.3% en el delito de homicidio doloso a nivel nacional en los últimos nueve meses.

En el Informe del Gabinete de Seguridad en "La Mañanera del pueblo", Marcela Figueroa indicó que mientras que en septiembre de 2024 se tuvo un promedio diario de 86.9 homicidios dolosos diarios, en julio la cifra fue de 64.9 homicidios diarios. Esto es, destacó, una reducción de 22 homicidios menos diarios en promedio.

"A diez mes del inicio de la presente administración, destaca una disminución del 25.3% del inicio de la administración de la administración Claudia Sheinbaum y el último mes, este mes de julio.

"Mientras que en septiembre de 2024 se tuvo un promedio diario de 86.9 homicidios dolosos diarios, en julio la cifra fue de 6 4.9 homicidios diarios. Esto es una reducción de 22 homicidio menos diarios en promedio".

En Palacio Nacional, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que al analizar el homicidio doloso en los meses de julio de los últimos 10 años, el mes pasado es el más bajo desde 2015.

En la conferencia de prensa en el Salón de Tesorería, Marcela Figueroa, señaló que siete entidades concentran el 51.5% de los homicidios dolosos, encabezado por Guanajuato (11.9%), seguido por Chihuahua (7.2%), Sinaloa (7.2%), Baja California (7.1%), Estado de México (6.6%), Guerrero (5.9%), y Michoacán (5.6%).

