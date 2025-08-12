Secretario de Defensa de Estados Unidos asegura que están "vigilando a los cárteles"

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró la noche de este lunes que el gobierno de Donald Trump está "vigilando a los cárteles" y tomará acciones "en el momento oportuno".

Durante una entrevista con Laura Ingraham, para Fox News, Hegseth evitó comentar sobre si Trump planea una operación de tropas estadounidenses en México o un ataque con drones, luego de que el diario estadounidense The New York Times revelara que el mandatario firmó en secreto una directiva dirigida al Pentágono para comenzar a usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga.

"No comentaré" sobre lo que dijo el Times, dijo Hegseth. Sin embargo, aseguró que "en el momento oportuno, bajo la directriz del presidente Trump, tomaremos acciones para defender al pueblo estadounidense".

Cuando Ingraham le preguntó si "¿Eso significa que prevé la presencia de tropas estadounidenses en México?", o si piensa en "ataques con drones" o en "ataques aéreos", Hegseth se mostró evasivo.

"No puedo revelar nada, pero no estoy insinuando que vaya a haber tropas estadounidenses en México. Eso no es lo que estoy diciendo", aclaró.

Sobre lo que los cárteles pueden hacer ahora que saben que pueden ser un objetivo, Hegseth dijo: "Estamos observando. Sabemos un poco más de lo que ellos piensan que podemos saber de ellos. Hemos pasado mucho tiempo vigilándolos. Es la prioridad del presidente, es nuestra prioridad. Estamos trabajando con nuestros socios federales en todo el Hemisferio Occidental. Es algo que no tomaremos a la ligera".

En otra entrevista, en febrero pasado, también con Fox News, al ser consultado sobre si la designación de algunos cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras permitiría al gobierno de Trump ir tras esos cárteles en México, Hegseth dijo que "todas las opciones estarán sobre la mesa".

Por otro lado, la Presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró en respuesta a la publicación del Times que Estados Unidos "no va a venir a México con los militares, no va a haber invasión, eso está descartado absolutamente".

Indicó que aunque no hay detalles de la orden al Pentágono, que el gobierno de Trump no ha confirmado, "no hay riesgo de que vayan a intervenir en nuestro territorio".

La Casa Blanca se limitó a decir que "la prioridad del presidente Trump es proteger la patria, por lo que tomó la audaz decisión de designar a varios cárteles y pandillas como organizaciones terroristas extranjeras".

