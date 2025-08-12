FGR apelará libertad de Israel Vallarta por esta razón

El día de hoy, en la “Mañanera del Pueblo”, Aleandro Gertz Manero confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) apelará la decisión judicial que dio la libertad a Israel Vallarta luego de estar preso sin sentencia por 20 años acusado de presuntamente pertenecer a la banda de secuestradores "Los Zodiaco".

En Palacio Nacional, el fiscal señaló la razón: hay seis víctimas de secuestro que no están relacionados con el montaje televisivo de 2005, organizado por policías al mando de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón.

Gertz Manero señaló que estas seis víctimas no pueden quedar en estado de indefensión y quienes tienen el derecho a la reparación del daño.

"En este caso particular hay seis personas que sufrieron un secuestro. Ese secuestro se llevó a cabo antes de que hubiera una diligencia evidentemente ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión.

"Es una obligación moral, es una obligación ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro, y nosotros vamos a proceder a través del recurso de apelación en la defensa de esas víctimas y en el derecho que tienen a la reparación del daño", explicó.

Te puede interesar: Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB