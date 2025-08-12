AICM, cerrado por segunda vez en menos de 24 horas por culpa de las lluvias

Por culpa de las lluvias. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) volvió a suspender sus actividades la madrugada de hoy martes 12 de agosto debido a las intensas precipitaciones que inundaron parte de la principal terminal aérea de la capital del país.

La paralización en la terminal aérea ocurrió a menos de 24 horas de otro cierre temporal por lluvias que tomaron como medida las autoridades aeronáuticas, y que afectó a un centenar de vuelos y a casi 15 mil pasajeros.

El AICM indicó en un comunicado que desde las 02:13 de la mañana de hoy martes se suspendieron los aterrizajes y despegues mientras se trabaja para remover el agua pluvial acumulada en el área operativa.

Entre el domingo pasado y ayer lunes se presentó una situación similar en la terminal aérea tras unas fuertes precipitaciones que se prolongaron por varias horas y que alcanzaron en el aeropuerto 57 milímetros, según informaron las autoridades capitalinas.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, señaló que el domingo en el Zócalo las lluvias alcanzaron 84.5 milímetros, lo que representó un récord histórico que superó el registro de 1952 cuando las precipitaciones en esa zona fueron de 67 milímetros.

"En 20 minutos cayeron 50 milímetros (de lluvia), es decir, en muy poco tiempo hubo una concentración muy grande de precipitación pluvial que provocó muchos problemas", dijo ayer lunes Brugada a la prensa.

