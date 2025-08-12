En la conferencia matutina de este martes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reaccionó a la denuncia interpuesta por el presidente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, por supuestos nexos con el crimen organizado.

En Palacio Nacional, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, fue cuestionado sobre si procedía dicha denuncia, sin embargo, la Presidenta decidió responder en su lugar:

"Yo creo que sin comentarios", expresó Sheinbaum Pardo.

El día de ayer, “Alito” Moreno publicó en sus redes sociales el documento formal y afirmó que Maduro debe responder ante la justicia por sus supuestos vínculos con el crimen organizado y con cárteles mexicanos.

Además, señaló una presunta relación entre el mandatario venezolano y políticos del partido Morena, lo que, a su juicio, representa un grave riesgo para México.

