Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 13 de septiembre de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 13 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 63%.Según se informó, el clima presenta un 60% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22Sábado 20 de septiembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23