Sábado, 13 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 13 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

El clima en Monterrey para este sábado 13 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 63%.

Según se informó, el clima presenta un 60% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Sábado 20 de septiembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Temas

  • Clima en Monterrey
  • Clima

