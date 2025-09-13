Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 13 de septiembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 13 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Jueves 18 de septiembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Sábado 20 de septiembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Monterrey