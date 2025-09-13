Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 13 de septiembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 13 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Jueves 18 de septiembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Sábado 20 de septiembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

